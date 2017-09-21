颈动脉内膜剥脱手术时间

核心提示： 颈动脉是人体中非常非常重要的血管之一，它是连接心脏和头部的要塞之地，所以颈动脉的健康对于人体有多么重要，可想而知。但就是

颈动脉是人体中非常非常重要的血管之一，它是连接心脏和头部的要塞之地，所以颈动脉的健康对于人体有多么重要，可想而知。但就是这样一条关乎生命的血脉，却面临着出现狭窄的危险。目前，颈动脉狭窄是一种比较常见的脑血管病，在中老年人群中尤其多发高发。

颈动脉狭窄是一种非常可怕的疾病，很容易造成脑缺血或者脑梗塞。据统计，60%以上的脑梗塞是由于颈动脉狭窄造成的。当然，虽然颈动脉狭窄很可怕，后果很严重，但是只要端正态度，摆正心态、正确认识、及时就医、处置得当，颈动脉狭窄还是很容易治好的。比如现在颈动脉内膜剥脱术，已经成为治疗颈动脉狭窄、预防脑梗塞的一种标准手术，治疗效果非常好。

那么有患者问颈动脉内膜剥脱术时间。这就涉及一个手术时机的选择，颈动脉轻度狭窄也就是狭窄率在50%一下的，一般是不建议手术的，可以服药进行保守治疗；而对于颈动脉中重度狭窄，则可以视情况进行手术干预。如果颈动脉狭窄已经引发急性缺血性脑卒中，则在发病6周后实施颈动脉内膜剥脱术比较安全；而对于对于近期出现症状发作，影像学检查提示为不稳定斑块时应尽早实施手术，一般不要超过两周；而那些短暂性脑缺血发作或轻微卒中患者，如果没有明显的手术禁忌症，也应该尽早手术；双侧颈动脉都狭窄的，应分别实施手术，两侧手术一般要间隔2-4周。

我们做颈动脉内膜剥脱术是在显微镜下进行，颈部切开7-8厘米切口，切开颈动脉，剥离切除有病变的颈动脉内膜，颈动脉内壁光滑、内镜恢复正常大小，也就达到治疗目的了。手术过程一般1-2个小时即可完成，手术总有.效率达98%。