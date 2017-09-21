偏头痛怎么办？该如何治疗？

核心提示： 显微血管减压手术，目前被认为是一种治疗顽固性偏头痛非常有效的方法。显微血管减压手术，是在显微镜下找到病灶部位，解除血管等对神经的压迫或缠绕，从根本上治好偏头痛。

在日常的生活和工作中，人们都会遇到一些烦恼的事情，以及一些很难解决的问题，这些都常常使我们长时间的处于紧张的状态，再加上偶尔的情绪低落、身心疲惫和不良生活习惯的影响，就很容易引来一位“不速之客”——偏头痛！

偏头痛给人带来的痛苦是无法言说的，它一旦发作，有的人会满床打滚，有的人会直撞墙，有的人会呕吐不止……

那么偏头痛到底是哪里出了问题呢？

偏头痛是由于病灶部位血管或肌肉组织等对神经造成压迫，并且压迫段的血管在一定条件下对神经产生一种异常的刺激，这才引起头痛发作。

了解完了成因，那么偏头痛这个恶魔我们该如何赶走呢？

对于轻度偏头痛来说，可能刚开始吃点药，或者用一些简单的物理、中医疗法就能缓解症状，但这也只是缓解症状，并不能阻止其持续发展；对于重度偏头痛患者而言，服用止痛药物、物理治疗、口服中药等治疗方法对顽固性偏头痛的发作有可能完全无效。

那么什么样的治疗方式才是偏头痛的克星呢？

显微血管减压手术，目前被认为是一种治疗顽固性偏头痛非常有效的方法。显微血管减压手术，是在显微镜下找到病灶部位，解除血管等对神经的压迫或缠绕，从根本上治好偏头痛。

航空总医院的金永健教授多年致力于偏头痛显微血管减压手术治疗的基础研究，有着丰富的偏头痛显微血管减压手术治疗经验，到目前为止，金永健教授已为众多偏头痛患者送去了福音。

值得一提的是，显微血管减压手术的有效性体现在术前通过局部封闭试验进行定位。手术是在局麻下颅骨外面的头皮上进行，切口仅3厘米左右，风险性极低。有些爱美人士担心切口外露会影响美观，这个担忧是大可不必的，因为切口多在发际内，术后有头发遮盖是看不到切口的。另外，手术时间一般为 45 分钟到1小时左右，患者在术中术后基本没有什么痛苦，手术有效.率90%以上。