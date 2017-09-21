偏头疼什么方法能治好

核心提示： 如果让您来形容一下疾病所带来的至极的疼痛，您会怎样形容呢？疼得满床翻滚？疼得只想撞墙？锥心之痛？如果以上这些都只是一种疾病的症状，您会作何感想呢？

如果让您来形容一下疾病所带来的至极的疼痛，您会怎样形容呢？疼得满床翻滚？疼得只想撞墙？锥心之痛？如果以上这些都只是一种疾病的症状，您会作何感想呢？

现在的您一定是胆战心惊，不错，这不过是一种疾病的剧烈疼痛不同的表现而已，它给人所带来的折磨何止这些？那究竟是什么疾病能给人带来如此巨大的痛苦呢？

这个罪魁祸首就是偏头疼，偏头疼除了以上的症状，还经常伴随着呕吐不止，怕光怕吵等。大部分偏头疼患者都是通过服用止痛药物、物理治疗、口服中药等治疗方法来治疗偏头疼，但是收效甚微。也正因为如此，很多人认为偏头疼是无法治.愈的。那么偏头疼到底能不能治好呢？

饱受偏头疼折磨的人内心受到了剧烈疼痛的影响，心力交瘁，难免心里有些绝望。其实只要端正心态，克服自己的恐惧心理，对偏头疼有一个客观和理性的认识，就不会对偏头疼的治疗丧失信心了。

偏头疼当然是能治好的，尤其是目前处在偏头疼手术治疗方法前沿的显微血管减压手术，对于偏头疼的治疗是非常有效的。目前，航空总医院是国内显微血管减压手术治疗顽固性偏头痛比较成熟的医院，也是开展显微血管减压手术治疗顽固性偏头痛的为数不多的几家医院之一。

航空总医院的金永健教授团队开展显微血管减压手术治疗顽固性偏头痛，经验丰富，技术成熟，完成了此类手术1000多例，均取得良好的术后恢复效果，从而获得了广大患者和业界的一致好评！

需要广大患者了解的是：术前对患者进行明确的诊断，严格的术前评估，术前的局部封闭试验，都保障了手术中的明确性和安全性。另外，显微血管减压手术有一套非常完善的手术管理系统，包括手术前的管理，手术中的监护，手术后的护理等等，整个手术期都有一个严密的安全保障。