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偏头痛的自我疗法

2017-09-21
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核心提示：　偏头痛是临床上最常见的原发性头痛类型，发病率还是很高的，人群中患病率在5％－10％。这个病有轻有重，有的轻度偏头痛可能吃点药就能

　　偏头痛是临床上最常见的原发性头痛类型，发病率还是很高的，人群中患病率在5%-10%。这个病有轻有重，有的轻度偏头痛可能吃点药就能缓解，甚至有的患者稍微休息一下会睡一会就能缓解疼痛；但是偏头痛也有顽固性的，一发作就是十分剧烈的疼痛，持续时间长，发作频率高，有的患者难堪其痛，甚至会有轻生的念头。

　　更要命的是，很多地方对这个病的治疗并不理想，有时候吃药也不管用，打针也不行，中医针灸按摩啥的都不起作用。那么有没有什么偏头痛的自我疗法呢？有倒是有，但是所谓自我疗法往往也只对轻度患者有效，而且也往往可能只是辅助缓解症状，并不能治病祛根。不过倒不妨一叙，作为备选。比如很多人说的木梳按摩法，热水牛脑法，吹风机热风吹拂法，精油冷敷法，还有瑜伽疗法等等。这些方法在轻度偏头痛发作的时候，也不妨一试。管用更好，不管用应该及时就医。

　　不过对于顽固性剧烈性的偏头痛，这些方法是很难奏效的。那么顽固性的偏头痛该怎么治疗呢？我们需要先来了解一下偏头痛的发病机制。我们认为，偏头痛是由于病灶部位的血管与神经发生卡压、缠绕、黏连等，对神经造成压迫，并且在一定条件的刺激下，血管会释放一些致痛递质，刺激神经，造成疼痛发作。所以，依据这个原理，我们采用显微血管减压术，在显微镜下，找到血管神经压迫点，用手术的办法，解除压迫，并将神经保护起来，偏头痛也就治.愈了。

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