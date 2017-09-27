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偏头痛应该挂哪个科 北京偏头痛治疗医院

2017-09-27
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核心提示：偏头痛，是变异血管压迫头皮下耳颞、眶上或枕大神经，从而导致的疾病。在现实当中，有一些长期饱受偏头痛折磨的偏头痛患者，辗转于多家医院就诊，看

　　偏头痛，是变异血管压迫头皮下耳颞、眶上或枕大神经，从而导致的疾病。在现实当中，有一些长期饱受偏头痛折磨的偏头痛患者，辗转于多家医院就诊，看遍神经内科，同时服用过很多止痛药物，但效果始终不理想。

　　如此浪费时间和精力的奔波，却换不来良好的治疗效果，这不禁让偏头痛患者发出强烈的疑问：偏头痛该如何治疗好？去医院偏头痛应该挂哪个科？

　　内科所采取的服用止痛药物、物理治疗、口服中药等治疗方法对轻度的偏头痛的确可以起到一定的缓解作用，但偏头痛患者必须清楚的认识到，神经内科的保守治疗终究是无法去除偏头痛病根的。

　　偏头痛的致病根源，是正常情况下相互伴行的颞浅动脉、耳颞神经，在偏头痛患者那里却表现为相互粘连和卡压。当各种原因造成病变部位的血管搏动，释放致痛递质，比如情绪变化、睡眠不足、内分泌变化，都会引起病变的血管刺激神经，从而引发了头痛。

　　长久未愈的顽固性偏头痛患者，要想将偏头痛彻.底祛病除根，只有进行神经外科的手术治疗。目前，能实现彻.底清除偏头痛病变的外科手术治疗方式是偏头痛显微血管减压术。偏头痛显微血管减压术，通过分离病变异常部位的血管与神经，除去病灶部位血管对神经造成的压迫，从而达到彻.底解除偏头痛的目的。

　　中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科是一支偏头痛外科治疗技术过硬的团队。多年以来，这个团队在青年神经外科专家、日本留学博士金永健教授的带领下，成功完成顽固性偏头痛手术1000多例。这标志着中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科不但完成的手术数量是国内之最，而且手术效果也是最.好的。

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