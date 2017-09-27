北京那家医院治偏头痛好 偏头痛药物治疗

核心提示：偏头痛现在已经成为了困扰现代人的顽疾之一。偏头痛给人带来的身心折磨是巨大的，所以人们不可掉以轻心，一定要高度警惕，一旦发现并确诊，一定要尽早进行有效的治疗。

偏头痛现在已经成为了困扰现代人的顽疾之一。偏头痛给人带来的身心折磨是巨大的，所以人们不可掉以轻心，一定要高度警惕，一旦发现并确诊，一定要尽早进行有效的治疗。

偏头痛的治疗方法林林总总，这让偏头痛患者总有些摸不着头脑。其实，偏头痛患者应该对自身偏头痛病情严重程度有一个客观的认识，这样才能在治疗上区分开来，从而达到不同的治疗目的。

轻度偏头痛患者，症状比较轻，疼痛发作得比较轻微，自然可以通过口服药物来抑制疼痛缓解症状。但若是重度偏头痛患者，在药物无法抑制疼痛的情况下，恐怕就必须寻求外科手术的治疗了。

那么目前什么样的外科手术治疗偏头痛效果最理想呢？北京那家医院治偏头痛好呢？

偏头痛显微血管减压手术，是从血管压迫神经这个病理基础入手来解除偏头痛的。显微血管减压手术，主要是在显微镜下将血管与神经异常缠绕或卡压的部位找出来，然后将二者分离，从而达到彻.底解除偏头痛的目的。

目前，中国医科大学航空总医院是国内偏头痛手术治疗经验丰富的为数不多的医院之一。多年以来，由著名脑血管病专家、日本留学博士金永健教授领衔的中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科，以显微血管减压术治疗偏头痛，取得的临床效果是显著的。每个通过实施显微血管减压术治.愈的偏头痛患者，不但钦佩中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授及其他所带领的专家团队的高尚医德，更惊叹于他们实施偏头痛显微血管减压手术的高超技艺！