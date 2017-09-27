颈动脉狭窄治疗选择哪种手术方式好

核心提示： 颈动脉是将血液由心脏输送至头、面、颈部的大血管，是脑的主要供血血管之一。据文献报道，重度颈动脉狭窄患者，即便采用有效的药物治疗控

颈动脉是将血液由心脏输送至头、面、颈部的大血管，是脑的主要供血血管之一。据文献报道，重度颈动脉狭窄患者，即便采用有效的药物治疗控制，2年内脑缺血事件发生率也高达26%以上；而60%以上的脑梗塞是由于颈动脉狭窄造成，严重的脑梗塞可导致患者残疾甚至死亡。故而，颈动脉狭窄已经成为当今社会危害人民健康的“头号杀手”之一。

所以发生颈动脉堵塞一定要及时治疗。航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授建议，如果发生颈动脉狭窄，狭窄度在50%以下，没有发生明显症状的话，可以采取药物保守治疗，通过药物积极控制，防止狭窄程度加重；如果狭窄度在50%-70%，且有明显症状的话，应该考虑进行手术治疗；如果狭窄度达到70%以上，那就属于重度狭窄了，即使没有症状也应该立即进行手术治疗。手术治疗一般有颈动脉内膜剥脱术和颈动脉支架置入术。

颈动脉内膜剥脱术——颈动脉狭窄治疗的“金标准”

颈动脉内膜剥脱术（CEA），是目前唯.一可以达到去除动脉粥样硬化斑块、重建正常管腔和血流的方法。到上个世纪80年代，欧美许多中心开始对CEA进行系统研究，多项多中心大样本随机对照研究显示，CEA对于重度颈动脉狭窄和症状性中度颈动脉狭窄的治疗效果明显优于药物治疗，现在，北美每年CEA可达到17万，已经成为治疗颈动脉狭窄的首.选方案。颈动脉内膜剥脱术是颈动脉狭窄治疗的“金标准”。

我国颈动脉内膜剥脱术开展现状

在我国，此项手术尚未广泛开展，仅有几家较大医院有病例报告，但数量还不多，其中原因与我国医疗水平的普及程度较低、筛选出的患者较少、患者对颈动脉狭窄的危害认识不足有关；另外医生自身对颈动脉狭窄的危害性宣传力度不够，也是影响我国未能广泛开展这项手术的重要原因之一。

目前，航空总医院是国内开展这项手术的为数不多的几家医院之一。航空总医院金永健教授曾留学日本，成功引进这项手术，在国内率先开展颈动脉内膜剥脱术，完成手术一千多例，均取得良好的术后恢复效果，积累了丰富的临床经验，练就了纯熟的操作技术。金永健教授实施颈动脉内膜剥脱术，在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，切开颈动脉，剥离并切除有病变的动脉内膜，使颈动脉内壁光滑、内径恢复正常大小。术后1-2天病人即可恢复正常生活。并发症小于6%，手术总有.效率达98 %。