颈动脉狭窄哪种治疗方式更好

核心提示： 如果颈动脉狭窄程度比较轻，狭窄50％以下，是可以服用药物进行保守治疗的。服药治疗一定要到正规医院有医生开药治疗，切不可擅自用

轻度狭窄可以遵医嘱服药保守治疗

如果颈动脉狭窄程度比较轻，狭窄50%以下，是可以服用药物进行保守治疗的。服药治疗一定要到正规医院有医生开药治疗，切不可擅自用药。颈动脉狭窄多是由于颈动脉的粥样斑块所引起，一般从防止血小板聚集、活血化瘀、控制斑块等方面来用药。

中重度狭窄应考虑手术治疗

如果颈动脉狭窄程度比较严重的话就用该考虑手术治疗。中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授提醒，一般情况颈动脉狭窄超过70%，即使没有症状，也建议进行手术治疗；狭窄50%-60%，如果有明显症状了，也是建议做手术的。颈动脉狭窄手术一般有颈动脉内膜剥脱术和颈动脉支架置入术。

颈动脉内膜剥脱术在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，切开颈动脉，剥离并切除有病变的动脉内膜，使颈动脉内壁光滑、内径恢复正常大小。术后1-2天病人即可恢复正常生活。并发症小于6%，手术总有.效率达98 %。

颈动脉支架置入术，通过把气囊微导管导入到狭窄处进行扩张或把特制的金属支架置入到狭窄血管并进行扩张，从而达到顺性行血流再建目的一种治疗方法。由于是局部麻醉下的手术，病人术中可保持意识清醒。支架置入术的有.效率达95%，合并症小于5%。

国内开展颈动脉内膜剥脱术较好的医院

目前，航空总医院是国内开展这项手术的为数不多的几家医院之一。中国医科大学航空总医院金永健教授曾留学日本，成功引进这项手术，在国内率先开展颈动脉内膜剥脱术，完成手术一千多例，均取得良好的术后恢复效果，积累了丰富的临床经验，练就了纯熟的操作技术。金永健教授实施颈动脉内膜剥脱术，在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，切开颈动脉，剥离并切除有病变的动脉内膜，使颈动脉内壁光滑、内径恢复正常大小。术后1-2天病人即可恢复正常生活。并发症小于6%，手术总有.效率达98 %。