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烟雾病有什么症状

2017-09-27
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核心提示：烟雾病是一种发病率很低的脑血管病，很多地方医院都没有接触过这种病，更不用说是普通的患者了。烟雾病虽然少见，但一旦发作，却凶险异常

　　烟雾病是一种发病率很低的脑血管病，很多地方医院都没有接触过这种病，更不用说是普通的患者了。烟雾病虽然少见，但一旦发作，却凶险异常。所以及时了解烟雾病的早期症状，做到早发现早治疗，是非常有必要的。

　　烟雾病初期症状通常是短暂性的脑缺血发作，主要表现为头痛、头晕、恶心、呕吐、肢体乏力、记忆力减退等。烟雾病是一种慢性进行性疾病，随着脑组织缺血面积的不断扩大，烟雾病的症状还会逐步表现出失语、肢体偏瘫或者脑出血危及患者生命，所以一旦确诊烟雾病应当及时采取有效治疗措施，避免脑卒中发生。

　　尽早重建良好、正常的脑血流通道是解除烟雾病唯.一的有效方法，而这些是药物（输液）等保守治疗无法做到的。

　　烟雾病联合血管旁路手术，因其能够重建良好、正常的血行，所以是目前治疗烟雾病最彻.底术后效果最.好的一种方式。该种手术方式突破了传统手术单一搭桥、贴敷的治疗弊端，在血管搭桥的基础上，贴敷因素更多，实现了更大范围地改善脑表面供血，使手术效果实现了最.大化，是目前治疗烟雾病疗效最.佳的方法。

　　中国医科大学航空总医院是国内最早开展烟雾病联合血管旁路手术医院，以日本留学博士金永健教授为首的脑血管病神经外科专家团队，在研究、治疗烟雾病的道路上不断进取，已取得了令人瞩目的成果。目前，这支专家团队已成功完成了1000余例烟雾病联合血管搭桥手术，在国内外引起了强烈的反响。

　　中国医科大学航空总医院

　　脑血管病神经外科金永健主任

　　出诊时间：每周二上午

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