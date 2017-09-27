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烟雾病手术后复发吗？

2017-09-27
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核心提示：　烟雾病是一种罕见的脑血管畸形疾病，所以有很多患者会担心，烟雾病手术后会复发吗？烟雾病既然是一种先天或者后天性的脑血管狭窄或闭塞

　　烟雾病是一种罕见的脑血管畸形疾病，所以有很多患者会担心，烟雾病手术后会复发吗？烟雾病既然是一种先天或者后天性的脑血管狭窄或闭塞，那么手术如成功的重建了血流通道，全面的改善了脑供血的话，烟雾病手术后就不应该会复发。

　　也就是说，烟雾病手术后复发的可能性很大程度上取决于患者所选择的医院和医生。医院的临床经验是否丰富、实施手术的专家团队的整体素质以及他们的手术水平和熟练程度都决定了手术的成功与否。

　　中国医科大学航空总医院是北京五大神经医学中心之一，也是中国科学院北京转化医学研究院。其中，作为中国医科大学航空总医院重点发展科室的脑血管病神经外科，是国内率先开展烟雾病联合血管旁路手术的科室，有着大量的成功案例，同时也积累了丰富的临床经验。

　　另外，手术后保持良好的心态和健康的生活方式也很重要。良好的作息规律，均衡健康的饮食，保持舒畅愉悦的情绪等等，对于身心健康都有很大益处。

　　最后，值得提醒的是，烟雾病的预防和诊治应该本着早发现早治疗的原则。一旦发现烟雾病并明确诊断后，应该及时治疗，及时手术。烟雾病是一种慢性进行性疾病，如不及时治疗，是会逐渐引发肢体偏瘫或者脑出血的，真到那时再造成不可逆的脑损伤就就悔之晚矣了。

　　中国医科大学航空总医院

　　脑血管病神经外科金永健主任

　　出诊时间：每周二上午

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