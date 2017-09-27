颈动脉支架可以维持几年？

核心提示：颈动脉支架目前是治疗颈动脉狭窄的有效方法之一，较之以往的颈动脉内膜剥脱术，具有创伤小的一些优点。但是颈动脉支架置入后，需要

置入支架，谨防再次狭窄

颈动脉支架目前是治疗颈动脉狭窄的有效方法之一，较之以往的颈动脉内膜剥脱术，具有创伤小的一些优点。但是颈动脉支架置入后，需要长期服用波立维、阿司匹林及阿托伐他汀等药物，需定期复查，一般能维持一段时间，但是随着时间的推移，颈动脉支架出再次狭窄的概率很高。如术后支架内再狭窄或血栓形成，往往需要手术治疗，行颈动脉内膜剥脱术，将支架及斑块或血栓取出。也就是说，支架术后最担心的是再狭窄，所以很难说保多长时间。

内膜剥脱术——颈动脉狭窄治疗的“金标准”

颈动脉内膜切除术（CEA）是目前唯.一可以达到去除动脉粥样硬化斑块、重建正常管腔和血流的方法。到上个世纪80年代，欧美许多中心开始对CEA进行系统研究，多项多中心大样本随机对照研究显示，CEA对于重度颈动脉狭窄和症状性中度颈动脉狭窄的治疗效果明显优于药物治疗，现在，北美每年CEA可达到17万，已经成为治疗颈动脉狭窄的首.选方案。颈动脉内膜剥脱术是颈动脉狭窄治疗的“金标准”。

在我国，此项手术尚未广泛开展。目前，航空总医院是国内开展这项手术的为数不多的几家医院之一。航空总医院金永健教授曾留学日本，成功引进这项手术，在国内率先开展颈动脉内膜剥脱术，完成手术一千多例，均取得良好的术后恢复效果，积累了丰富的临床经验，练就了纯熟的操作技术。金永健教授实施颈动脉内膜剥脱术，在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，切开颈动脉，剥离并切除有病变的动脉内膜，使颈动脉内壁光滑、内径恢复正常大小。术后1-2天病人即可恢复正常生活。并发症小于6%，手术总有.效率达98 %。》

40余年脑血管治疗第.一品牌，内膜剥脱术国际领先

脑血管病学科群是医院重点培育学科，脑血管中心是北京乃至全国最.大的脑血管疾病诊疗中心，该中心拥有43年脑血管疾病研究治疗历史，在脑血管畸形、脑动脉瘤、颈动脉狭窄、偏头痛等脑血管疾病上的治疗走在了国内同行的前列。尤其在于治疗颈动脉狭窄方面的内膜剥脱术已达到国际领先水平。

日本留学博士领衔，汇聚名医，打造强大团队

以留日医学博士，航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授为核心，率领来自天坛医院、宣武医院、北京大学第.一医院功能神经科专家等知名专家，亲自会诊，全程把关，大大的提高了患者手术的安全性、精准性。目前中心临床医生共有23名，其中博士5名，硕士10名;正高职称4名，副高职称5名。

金永健，主任医师，教授，日本留学医学博士，中华医学会神经外科分会会员、日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员、北京市卫生系统技术创新标兵，曾清华大学玉泉医院脑血管疾病治疗中心协作负责人;从事脑血管疾病科研治疗20余年，具有丰富的临床经验，成功完成颈动脉内膜剥脱术1000余台手术。

完成千台手术，金永健站上颈动脉狭窄诊疗巅峰

截止到目前，金永健教授完成颈动脉内膜剥脱等脑血管病手术一千多例，都取得非常好的手术效果，获得广大患者的赞誉，金教授办公室挂满了患者送来的牌匾锦旗。金永健教授临床经验丰富，手术技术纯熟，待人和蔼可亲，医术高超，医德高尚，德艺双馨，是全国首屈一指的脑血管病外科专家和颈动脉狭窄诊疗专家。

金永健教授出诊时间：每周二上午