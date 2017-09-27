颈动脉狭窄手术风险有多大？

核心提示：颈动脉狭窄的手术治疗一般有颈动脉内膜剥脱术和颈动脉支架置入术，要说到手术风险的问题，任何手术都有风险。但是这两种手术方法技术都

颈动脉狭窄的手术治疗一般有颈动脉内膜剥脱术和颈动脉支架置入术，要说到手术风险的问题，任何手术都有风险。但是这两种手术方法技术都很成熟，手术风险不大。

颈动脉内膜剥脱术：

颈动脉内膜剥脱术自1954年实施以来，经过60多年的临床应用和改良，已经是一项非常成熟的手术，也是目前唯.一可以达到去除动脉粥样硬化斑块、重建正常管腔和血流的方法。

效果：颈动脉内膜剥脱术在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，切开颈动脉，剥离并切除有病变的动脉内膜，清除颈动脉血管壁上的硬化斑块，使颈动脉血流量恢复到正常水平，有.效率高达98%，效果立竿见影，术后1-2天即可恢复正常生活，并发症小于6%。

2.颈动脉支架植入术：

颈动脉支架植入术是在不去除动脉硬化斑块的情况下的一种微创、安全、有效的颈动脉狭窄血流重建手段，手术条件要求更高。

风险：创伤较小，因此安全性更高，且恢复快。只需在局部麻醉或轻度全麻下就可以操作，避免了颈部手术切口及其引起的颅神经损坏、血肿压迫等并发症。另外颈动脉支架植入术若干年之后再次狭窄率较高。

效果：颈动脉支架植入术适应征更广泛，对于那些因身体条件差不能耐受颈动脉内膜剥脱术的病人仍可考虑行此手术。支架置入术的有.效率达95%，合并症小于5%。

40余年脑血管治疗第.一品牌，内膜剥脱术国际领先

脑血管病学科群是医院重点培育学科，脑血管中心是北京乃至全国最.大的脑血管疾病诊疗中心，该中心拥有43年脑血管疾病研究治疗历史，在脑血管畸形、脑动脉瘤、颈动脉狭窄、偏头痛等脑血管疾病上的治疗走在了国内同行的前列。尤其在于治疗颈动脉狭窄方面的内膜剥脱术已达到国际领先水平。

日本留学博士领衔，汇聚名医，打造强大团队

以留日医学博士，航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授为核心，率领来自天坛医院、宣武医院、北京大学第.一医院功能神经科专家等知名专家，亲自会诊，全程把关，大大的提高了患者手术的安全性、精准性。目前中心临床医生共有23名，其中博士5名，硕士10名;正高职称4名，副高职称5名。

金永健，主任医师，教授，日本留学医学博士，中华医学会神经外科分会会员、日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员、北京市卫生系统技术创新标兵，曾清华大学玉泉医院脑血管疾病治疗中心协作负责人;从事脑血管疾病科研治疗20余年，具有丰富的临床经验，成功完成颈动脉内膜剥脱术1000余台手术。

完成千台手术，金永健站上颈动脉狭窄诊疗巅峰

截止到目前，金永健教授完成颈动脉内膜剥脱等脑血管病手术一千多例，都取得非常好的手术效果，获得广大患者的赞誉，金教授办公室挂满了患者送来的牌匾锦旗。金永健教授临床经验丰富，手术技术纯熟，待人和蔼可亲，医术高超，医德高尚，德艺双馨，是全国首屈一指的脑血管病外科专家和颈动脉狭窄诊疗专家。