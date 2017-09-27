烟雾症是什么原因引起

核心提示：烟雾症是一种可怕的脑血管疾病，它的前期症状通常是头晕头痛、四肢无力，但随着脑组织缺血面积的不断扩大，烟雾症的症状还会逐步表现

烟雾症是一种可怕的脑血管疾病，它的前期症状通常是头晕头痛、四肢无力，但随着脑组织缺血面积的不断扩大，烟雾症的症状还会逐步表现出失语、肢体偏瘫或者脑出血危及患者生命。如此骇人的烟雾症，到底是什么原因引起的呢？

有人说是动脉炎引起的，有人说是感染引起的，还有的人说是遗传的，国际脑血管领域众多专家也各执一词。虽然烟雾症的病因不明，但毫无疑问的是，烟雾症是由于大脑动脉环双侧主要分支血管慢性进行性狭窄或闭塞，继而导致颅底形成异常的畸形小血管网。

那么如此怪异凶险的烟雾症该如何治疗呢？

以往，治疗烟雾症的手术主要是直接搭桥手术和间接搭桥手术，但经过多年的跟踪回访记录，这两种外科手术的缺点和局限太多，治疗烟雾症的效果不明显。目前，治疗烟雾症效果最理想的术式是烟雾症联合血管旁路手术。联合血管旁路手术，既吸收了直接搭桥手术直接迅速向缺血区脑组织供血的长处，又融合了间接搭桥手术扩大脑供血范围的优势，从而达到了快速全面改善大脑血液供应的目的。

作为国内最.大的烟雾症等脑血管病科研治疗基地之一的中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科，由国内著名青年神经外科专家、留日博士金永健教授领衔，多年以来，在专研和实践烟雾症联合血管旁路手术的道路上不断前进，并取得可喜的成绩。迄今为止，金永健教授医师团队已成功完成了1000余例烟雾症联合血管搭桥手术（最.低龄为2岁），取得良好的临床效果。