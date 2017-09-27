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烟雾病手术后能恢复吗

2017-09-27
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核心提示：烟雾病是一种非常可怕的脑血管疾病，只有手术治疗才可以治．愈。但在现实中，一些烟雾病患者接受了手术治疗后，对手术后的效果还是抱着怀疑

　　烟雾病是一种非常可怕的脑血管疾病，只有手术治疗才可以治.愈。但在现实中，一些烟雾病患者接受了手术治疗后，对手术后的效果还是抱着怀疑的态度——烟雾病手术后能恢复吗？

　　烟雾病究其根本，是由于脑动脉管腔逐渐狭窄或者闭塞，从而导致的大脑供血受阻。那么哪一种方法治疗后如能保证了患者的脑部血液供应和正常人一样多，那就应该说达到一个治疗目的了。

　　目前，能实现大脑充足的血液供应，彻.底让患者摆脱烟雾病的治疗方法是烟雾病联合血管旁路手术。烟雾病联合血管旁路手术融合了传统烟雾病外科手术的优势（直接搭桥手术和间接搭桥手术），将颅外血流直接和间接的引到颅内。将颅外血流直接引向颅内，颅外血流可直接向缺血区脑组织供血，能立即增加脑血流和改善脑缺血症状；将颅外血流间接引向颅内，是将颅外血供丰富的肌肉和脑膜组织等贴附在脑表面，大脑会从这些组织上自动吸引血管与皮层血管形成自发吻合。颅内外血流通道重建，实现了快速全面改善脑供血状况的治疗目的。

　　联合血管旁路手术操作难度非常大，不仅需要医学团队精湛的显微外科技术、高超的血管吻合技术，而且还需要严格的护理组织管理等。中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科由日本留学博士金永健教授领衔，医学团队专家中90%以上成员具有博士、硕士学历和国内外培训留学经验。在临床实践上，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科已成功完成烟雾病联合血管旁路手术1000多例，手术数量、治.愈率在国际及国内处于领先地位。

　　另外，中国医科大学航空总医院有着完善严格的护理管理制度，有效的保障了术后感染的预防与控制。

　　中国医科大学航空总医院

　　脑血管神经外科金永健主任

　　出诊时间：每周二上午

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