怎样快速治疗偏头痛 治疗偏头痛哪家医院好

核心提示：偏头痛是一种发作部位常见于眼眶周围、耳颞部、枕部，且带有间歇性的头痛。偏头痛所产生的跳痛是非常令人难以忍受的，它不仅摧残着人类的身体健康，而且也在一

偏头痛是一种发作部位常见于眼眶周围、耳颞部、枕部，且带有间歇性的头痛。偏头痛所产生的跳痛是非常令人难以忍受的，它不仅摧残着人类的身体健康，而且也在一点一点的吞噬着人类健康快乐的心灵（大部分偏头痛患者伴有精神抑郁等精神障碍类疾病）。

偏头痛如此不利于人们的身心健康，那么怎样快速治疗偏头痛呢？

有的人说是药物治疗。药物治疗的确可以迅速抑制轻度偏头痛患者的疼痛，但是值得提醒的是，药物治疗针对的是偏头痛症状，而不是偏头痛的致病根源。偏头痛，是因为发作部位（眼眶周围、耳颞部、枕部等）的血管和神经相互缠绕或者卡压，变异的血管在一定条件下释放致痛递质，会对神经产生一种异常的刺激，从而引发了头痛。

只有从这种原理上入手，才能快速有效的治疗偏头痛。显微血管减压术，是能彻.底去除偏头痛致病源头的一种手术方式。显微血管减压术，主要是在显微镜下找到异常纠缠和卡压的血管和神经，把血管从神经表面剥离开，从而消除血管的搏动，偏头痛自然就治.愈了。显微血管减压术，临床效果达到95%以上，是名副其实的快速有效的治疗方法。

多年以来，在中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科通过实施显微血管减压术康复的偏头痛患者，除了要感谢中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授及其他所带领的专家团队以外，还应该感谢显微血管减压手术——这个默默无闻的“功臣”！肩负偏头痛治疗使命的中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科，将继续加快推广和普及显微血管减压手术的步伐！