治疗癫痫病的偏方疗效介绍

核心提示：治疗癫痫病的偏方是指未经有关部门同意上市出售，或不是正统的药方，其疗效无法确定。对于癫痫病的治疗其实我们只要接受专业医院的科学治疗，70％都有可能得到控制

北京国仁医院癫痫科主任表示：癫痫病是一种慢性脑部疾病，就得慢慢治才能有好的效果。治疗癫痫病的偏方没有临床验证效果，其疗效并不能得到保障。癫痫病采用正规的方法就能得到非常好的效果，癫痫患者和家属一定配合好医生耐心治疗。

癫痫治疗“祖传秘方”有料

社会上有不少的江湖骗子，打着“祖传秘方”口号骗取患者，赚着昧心钱。不少患者病急乱投医，找江湖郎中开药吃，这些没有正规生产批号的所谓“祖传秘方”，不仅让患者花了冤枉钱，乱治一通可能使病情更加复杂。治疗癫痫病的偏方疗效不可靠，癫痫患者和家属一定要分辨清楚。

这些人都是在所谓的“祖传药物”里面加入诸如中药、西药混合物，服用这些药物治疗癫痫或许有一些效果，但由于这些中成药物加入的抗癫痫药物种类多，剂量不恒定，很容易造成中毒，因此，癫痫患者不要盲目听信于治疗癫痫病的偏方。

癫痫病人如何选择合适的治疗方法

我个人的经验是——在经过系统检查后明确癫痫轻重、性质、类型、病因的前提下采取个体化治疗方案。

首次选择药物治疗，药物治疗原则：“病情轻者可以先中后西，能中药控制者尽量不用西药，难治者需要中西结合甚至手术治疗”。原发性癫痫（数月发作一次）、小儿良性癫痫、单纯部分性发作，典型失神小发作可以先用中药治疗，多数可以治好，不用长期服用西药。

对于月发多次、年龄偏小、继发原因明确的难治性癫痫则可采用中西医药结合治疗。

外科手术治疗务必慎重，必须要在定位致痫灶精准的基础上考虑选择。

再次提醒大家：治疗癫痫病的偏方是指未经有关部门同意上市出售，或不是正统的药方，其疗效无法确定。对于癫痫病的治疗其实我们只要接受专业医院的科学治疗，70%都有可能得到控制，因此患者们要对治疗有信心。