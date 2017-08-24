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癫痫病治疗好的医院

2017-08-24
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核心提示：癫痫病可怕吗？癫痫病治疗好的医院——北京国仁医院癫痫病科主任哈岩为您排忧解难。在这里告诉大家，选择癫痫病治疗好的医院，通过正规的抗癫痫药物治疗，有60％~80％的癫痫患儿可以治好

　　癫痫病可怕吗？癫痫病治疗好的医院——北京国仁医院癫痫病科主任哈岩为您排忧解难。由于大家平时对于癫痫病的关没有持续关注，导致很多朋友对于癫痫病存在着极大的误解？现在我在这里就一些误解比较严重的问题来为大家一一的解答。

　　问题一：癫痫病可怕吗？是绝症吗？

　　答：癫痫病是一种多发于儿童青少年的常见疾病，是一种需要慢慢治疗的慢性疾病疾病。经过多年的发展和研究，癫痫病是可以治好的。如果及时的就医是不会对患者的寿命构成威胁的。

　　问题二：癫痫病有什么症状呢？

　　答：癫痫病是一种神智异常病症，患者以突然发作、自行缓解、多次反复为主要特点，轻者或短时失神，或局限颤抖，或无意识运动，或答非所问，重者突然倒地、四肢抽搐、角弓反张、不省人事。按症状分类，可分为大发作、小发作、精神运动性发作和局限性发作。

　　如果您还有其他不清楚的地方，尤其是外地患者就诊前咨询，可以通过电话咨询与我联系问题三：癫痫病必须要治疗吗？

　　答：癫痫病是一种复杂的慢性脑部疾病，若患者如果不及时治疗可能会引起患者病情更加严重，可能引发患者的其他并发症，所以发现癫痫病就一定要及时的治疗。

　　一般来说，原发性癫痫的治疗效果较号，继发性癫痫根据脑内病变的部位、病变严重程度、病变性质、病因等因素，治疗效果往往不如原发性癫痫那样尽如人意。

　　患者在癫痫病治疗好的医院，通过正规的抗癫痫药物治疗，有60%~80%的癫痫患儿可以治好。另有20%~30% 的癫痫患儿虽经正规药物治疗最终无效，属于“难治性癫痫”，对于这部分患儿有条件者可行生酮饮食、神经调控类技术以及外科手术等治疗。

　　最后，癫痫病治疗好的医院癫痫科主任提示：癫痫病是一种严重的神经性疾病，一定要及时治疗，这样才能治好癫痫病，否则不仅会加重患者的病情，严重的甚至会危及到患者的生命。

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