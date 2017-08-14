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失眠与焦虑抑郁之间的因果关系及治疗

2017-08-14
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核心提示：睡眠对人体的重要性，相信每个人都知道。睡眠的障碍的出现也会导致很多疾病的出现，同时，很多疾病的出现也伴随着睡眠障碍。比如，失眠和焦虑障碍、抑郁障碍具有双向因果联系，失眠患者可表现为焦虑、抑郁情绪，同时，焦虑障碍、抑郁障碍患者多有失眠症状。

　　睡眠对人体的重要性，相信每个人都知道。睡眠的障碍的出现也会导致很多疾病的出现，同时，很多疾病的出现也伴随着睡眠障碍。比如，失眠和焦虑障碍、抑郁障碍具有双向因果联系，失眠患者可表现为焦虑、抑郁情绪，同时，焦虑障碍、抑郁障碍患者多有失眠症状。因其具有复杂的双向联系，给失眠症、焦虑障碍和抑郁障碍的诊断和治疗带来困难，本文就失眠症、焦虑障碍和抑郁障碍的关系及其治疗进行阐述。

　　一、失眠的概述：

　　失眠是一种常见的病理生理现象。它是指由充足睡眠的情况下出现长时间的入睡困难、频繁觉醒或醒后不再入睡、睡眠质量不佳、持续睡眠时间减少等症状。如果失眠没有显著影响到人的社会功能，失眠者也没有感到十分痛苦，那么这种失眠不必过多担心。如果睡眠状况持续没有改善，失眠持续时间较长或间断出现，影响学习、工作和日常生活，就达到了疾病的程度，构成了"失眠症" ，需要进一步诊疗。离婚、丧偶或分居是失眠的危险因素，社会经济地位较低亦与失眠有关。

　　二、失眠可以是焦虑障碍和抑郁障碍等精神疾病的临床表现之一

　　失眠是精神疾病的一个重要特征，是多种精神障碍中常见的症状，如情感障碍、神经症性障碍、器质性精神障碍及进食障碍、精神活性物质所致精神障碍、精神分裂症及其他睡眠障碍等。

　　研究表明，焦虑障碍、抑郁障碍和失眠显著相关，80.0%的抑郁障碍患者有失眠症状，27.7%的抑郁障碍患者在失眠的同时共病睡眠增加。抑郁障碍和焦虑障碍患者的失眠表现略有差异，抑郁障碍患者的失眠多表现为早醒；焦虑障碍患者的失眠多表现为入睡困难和睡眠维持障碍；惊恐障碍患者可有睡眠时条件性觉醒或条件性失眠现象；创伤性应激障碍患者还可表现为梦魇、3/4期睡眠减少、觉醒和条件性觉醒性增加、条件性失眠等现象。

　　如果患者有轻、中、重度失眠，患者最少罹患一种精神障碍的风险分别增加了1.7、2.6和5.0倍。失眠还可以加重抑郁障碍患者的焦虑症状，使患者的认知和社会功能受损更加严重。失眠也可伴发于躯体障碍如疼痛、不适或服用某些药物时。

　　一般而言，经过治疗的其他精神障碍患者，除非睡眠已转为正常，否则其复发风险仍较高。抑郁障碍伴失眠患者的脑源性神经营养因子、下丘脑-垂体-肾上腺轴功能异常、睡眠中枢异常。抑郁障碍患者增加和干扰快速眼球运动睡眠导致3/4期睡眠减少，引起失眠等睡眠障碍是抑郁障碍患者治疗后的常见残留症状，甚至在抑郁量表(HAMD-17)评分≤7分者中，也有44%的患者有失眠症状[10]，增加患者复发风险。

　　失眠与焦虑障碍和抑郁障碍具有双向因果联系

　　北京治疗精神疾病的医院用焦虑抑郁量表评估患者焦虑抑郁情绪，对社区人群随访1年发现，基线期焦虑障碍、抑郁障碍都是1年后新发失眠的预测因子(OR值分别为4.27和2.28)；与此同时，基线期失眠与新发焦虑障碍、抑郁障碍同样相关(OR值分别为2.30和3.51)研究分析表明，失眠和睡眠质量与焦虑障碍、抑郁障碍或者焦虑抑郁障碍共病存在双向关联，但失眠对抑郁障碍的预测价值远高于抑郁障碍对失眠的预测意义，这在儿童患者中更加显著。也有研究提示，焦虑障碍也可预测白天过度睡眠，但白天过度睡眠与抑郁障碍无显著相关，这种双向联系的神经生化依据可能与5-羟色胺(5-HT)、多巴胺、神经肽等单胺类和肽类神经递质有关。

　　失眠和焦虑障碍、抑郁障碍的治疗

　　治疗中需注意失眠与焦虑障碍、抑郁障碍之间可能的交互影响。治疗睡眠的药物也可能导致精神病性症状和焦虑、抑郁情绪。对伴有失眠症状的抑郁障碍患者而言，可合并促睡眠药物如唑吡坦、右佐匹克隆等治疗，或采用具有镇静催眠作用的抗抑郁药如米氮平和曲唑酮治疗。4～8次的认知行为治疗对患者也有价值。

　　医院精神科采用全新的病灶定位技术“立体定向脑电图”对大脑进行全方位立体覆盖，直接锁定受损神经元，治疗时选择相对安全的生物电刺激改变脑部神经的异常放电。激活下丘脑-垂体-肾上腺轴功能，恢复大脑自身免疫功能，产生大量生物活性物质，安抚大脑皮层紧张紊乱的状态，有效促进脑部血液循环，提高血液含氧量，缓解脑部疲劳。通过中医辨证理论，精选中医药材，配合现代科技，实现以攻补、调理、巩固全方位的治疗，改善内循环境，可显著提高睡眠质量，使神志清晰，精神舒畅。再辅以心理治疗，精神疾病患者从心理本质实现身心健康。

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