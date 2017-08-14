核心提示：治疗腺肌症的方法有哪些？治疗腺肌症的方法是必须得切除子宫吗？治疗腺肌症的方法可靠吗？ 北京海婴妇产医院子宫腺肌症专科医院，治疗子宫腺肌症的方法无须切除子宫，治疗腺肌症的方法可靠可以签约治疗，具体是怎么治疗的呢？ 治疗腺肌症的方法在北京海婴妇产医院采取三D腔镜下保宫技术，生物防粘技术，入院至出院5天左右，出院后可以正常工作，在腹部有0．5CM两个小口，这个口不用缝合，无疤痕，体质好的当天可以下地活动，体质不好的第二天下地活动，手术类似于无痛人流，全麻无痛，手术过程只是在打点滴的时候会疼一下。手术过程家属可以进手术室观看，术后给录像光盘。

治疗腺肌症的方法有哪些？治疗腺肌症的方法是必须得切除子宫吗？治疗腺肌症的方法可靠吗？

北京海婴妇产医院子宫腺肌症专科医院，治疗子宫腺肌症的方法无须切除子宫，治疗腺肌症的方法可靠可以签约治疗，具体是怎么治疗的呢？

治疗腺肌症的方法在北京海婴妇产医院采取三D腔镜下保宫技术，生物防粘技术，入院至出院5天左右，出院后可以正常工作，在腹部有0.5CM两个小口，这个口不用缝合，无疤痕，体质好的当天可以下地活动，体质不好的第二天下地活动，手术类似于无痛人流，全麻无痛，手术过程只是在打点滴的时候会疼一下。手术过程家属可以进手术室观看，术后给录像光盘。

海婴特色治疗方法：传统治疗方法常常是将子宫切除，海婴承诺：腺肌症保宫手术不论病灶大小、多少及位置，一律用宫腹腔镜切除病灶，保留子宫及生育功能，术后子宫可恢复原形，痛经可完全缓解或90%以上缓解，保证不开腹、不复发、手术对身体没有任何不利影响！海婴能做到这一点，依靠的是：

1）过硬的缝合技术：拙劣的缝合技术无异于再次将子宫内膜种植于它处；

2）腹腔镜下B超探头，为根除所有病灶提供方向。

3)先进的微波刀可使切瘤同时不出血，

4）能颗粒归仓的自体血回输技术，使我们对多大多复杂的腺肌症病灶都敢切。

药物只能是缓解痛经，但是病灶会越来越多，就像一个苹果烂一点一样，如果不把它挖掉，会逐渐扩展，最终整个苹果全烂掉了 。此疾病可签约保宫包治。