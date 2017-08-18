北京华医皮肤病医院专家王子炎

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核心提示：王子炎 主任 简介：空军总医院原皮肤科副主任医师，中华医学会会员，北京中医疑难病研究会专业技术委员会委员，北京中医药协会医疗美容专业委员会委员。毕业于第四军医大学，从事皮肤性病的研究和中医、中西医结合诊疗工作30余年，在皮肤病诊疗领域造诣颇深。曾多次应邀参加国内外皮肤病学术交流会，并在国内外医学期刊杂志发表学术论文40余篇。对治疗各种疑难性皮肤病有着独到见解，特别是对皮肤组织病理、皮肤肿瘤、皮肤疑难病的诊断、检查、治疗等方面积累了丰富的经验。