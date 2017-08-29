酒糟鼻应该去医院挂什么科？酒糟鼻我们应该都不陌生，患上酒糟鼻对患者的生活和工作都有不良影响。有很多的酒糟鼻患者在早期没有引起重视，导致自己的酒糟鼻病情加重。还有些酒糟鼻患者因为盲目治疗，结果导致自己的病情加重。那么，酒糟鼻应该去医院挂什么科？我们看看北京京城皮肤医院怎么说。

酒糟鼻的诊断方法：

1.酒糟鼻大多发于中年人，一般以男性患者较多。

2.酒糟鼻发病部位，好发于面部中央，尤其是鼻部及其两侧和前额中部，常呈对称性分布。

3.损害初为暂时性红斑，在发展过程中可伴发成批的针头至黄豆大小的水肿性毛囊丘疹和脓疱，严重时面部红斑肥大，形成暗红色柔软的结节最终导致畸形的鼻赘。

酒糟鼻应该去医院挂什么科？酒糟鼻不仅仅是皮肤问题，酒糟鼻的出现跟患者自身的体质有很大关系，在受到其他因素的影响，就引发了酒糟鼻。所以患者不能盲目使用偏方治疗，较到专业的皮肤病医院进行科学连贯的治疗。

温馨提示：以上就是“酒糟鼻应该去医院挂什么科”的一个介绍，相信大家都有了一定的了解了吧。对于不同时期的酒糟鼻，采用的治疗方法也有所不同，患者需要根据自己的病情选择适合自己的治疗方法，到正规的皮肤病医院采用中西医结合来治疗酒糟鼻，效果也是非常不错的。再配合日常的护理，就可以早日治好酒糟鼻的症状。