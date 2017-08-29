酒糟鼻前期能治好吗？酒糟鼻是生活中一种比较多见的皮肤疾病，医学上也称之为玫瑰痤疮。酒糟鼻一般症状表现在鼻部发红，鼻上有丘疹、脓疮，形状酷似草莓为特征的皮肤病。一旦患上会给患者的形象带来很大的伤害，很多患者不注意治疗导致酒渣鼻发展到后期出现更加严重的危害。那么下面由北京京城皮肤医院为大家介绍一下酒糟鼻前期能治好吗。

北京京城皮肤医院的医生说，酒糟鼻这种病在生活中常见，常见于鼻部，酒糟鼻发病的原因比较复杂，确切病因尚不清楚，酒糟鼻好发于中年人，而且女性患者比较多，但男性患者的病情比较严重，而诱发酒糟鼻发病的原因有：螨虫感染、卫生、身体因素、不良习惯等都可诱发酒糟鼻。

酒糟鼻的治疗方法：

1、 酒糟鼻是可以临床治疗的，酒糟鼻的治疗有很多，常见的有中医治疗疾病， 清热凉血、活血化於，中医治疗酒糟鼻较安全，可以有效的治疗疾病。治疗酒糟鼻患应及时到相关医院治疗，有利疾病的恢复，选择适合自己的治疗方式。

2、利用西医治疗酒糟鼻，酒糟鼻对我们的危害极大，根据调整内分泌，调整胃肠道功能紊乱，进行治疗，也利用抗生素进行治疗，一般可进行局部治疗抑制充血、消炎杀虫等症状，对酒糟鼻的治疗还有很多中治疗方式，早治疗早恢复健康。

酒糟鼻患者的护理方法：

1 酒糟鼻患者要知道，在饮食上面不要乱吃乱喝，平时建议多吃一些新鲜的蔬菜以及水果，富含维生素的食物，保持大便的通畅，在洗漱的时候要注意，不要使用容易刺激皮肤的化妆品跟洗漱品等。

2 酒糟鼻患者要知道，尽量避免出现毛细血管扩张，不要洗热水浴、皮肤长期过冷、经常晒太阳等，这些都是不利于酒糟鼻的治疗。不要在鼻子的发病区抓挠挤压。不要吃一些特别辛辣的食物，也要尽量少喝酒，少抽烟。

温馨提示：对于不同时期的酒糟鼻，采用的治疗方法也有所不同，患者需要根据自己的病情选择适合自己的治疗方法，到正规的皮肤病医院来治疗酒糟鼻，效果也是非常不错的。再配合日常的护理，就可以早日治好酒糟鼻的症状。