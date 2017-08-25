淋病需要患者怎么样护理

核心提示：淋病是我们生活中最常见的一种性传播疾病，淋病严重危害着患者的健康，因此患者还要在生活中多加注意

淋病是我们生活中最常见的一种性传播疾病，淋病严重危害着患者的健康，因此患者还要在生活中多加注意，那么主要的护理有哪些呢，下面我们请北京京城皮肤医院的专家给我们讲解一下淋病的护理方法。

专家指出：

1、除了要限制饮酒外，患者还要注意，要尽早、及时、准确地做出诊断，诊断后要根据病情，选好对淋球菌敏感的药物，进行充分足量治疗;必要时在治疗同时作淋球菌对药物的敏感试验。

2、治疗过程中，虽不需要对患者进行严格的隔离，但患者生殖器流出的脓性分泌物含有大量的淋病双球菌。这些带菌的分泌物如果通过手污染到眼睛，会导致严重的淋菌性眼炎。所以要求患者经常用肥皂洗手，特别是可能有分泌物污染时，一定要洗干净，以防止传染给自己的家人。

3、清淡饮食，急性发作期宜食粳米稀饭、面条、银耳汤、绿豆汤，以及清热解毒的水果、蔬菜等。

4、禁忌辛辣、刺激性食物。如辣椒、胡椒、生姜、大葱、芥末、酒、浓茶等;少吃燥热动火食物，如韭菜、榨菜、雪里红、香菜、羊肉等食物。

温馨提示：淋病严重的影响了患者的生活，给患者的生活和交际严重的限制了范围，因此如果得了淋病就要及时的进行治疗，防止病情的加重。