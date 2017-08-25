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淋病在治疗期间需要注意哪些

2017-08-25
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核心提示：淋病是一种典型的性传播疾病，淋病早期症状男女各不相同，一般男性相比女性症状更明显。主要表现为：男性是尿道炎，而女性则为宫颈炎。淋病是危害人们生殖健康的一种疾病。

　　淋病是一种典型的性传播疾病，淋病早期症状男女各不相同，一般男性相比女性症状更明显。主要表现为：男性是尿道炎，而女性则为宫颈炎。淋病是危害人们生殖健康的一种疾病。那么淋病需要患者注意哪些问题呢？下面请北京京城皮肤医院的专家给我们做详细的介绍。

　　要注意的问题有：

　　(1) 如果确定患有淋病要定期的复查对判断疗效有很大的意义，要根据医生的治疗，不能自行停药或增减药物，这样会产生不良的后果。

　　(2)淋病未恢复前严禁性生活。一方面是性生活可加重本身病情，另一方面是性生活时可将淋菌传给对方，促使淋菌蔓延。一般要在恢复后才能进行房事。

　　(3)在饮食上要加强营养。多吃新鲜的蔬菜、瓜果、多喝水;不要吃辛竦，也不要吸烟酗酒。

　　(4)患者要注意个人卫生，不得与家人，孩子同床，同浴。

　　(5)应当用肥皂清洗阴部和手，不能用带浓汁的手去揉擦眼睛。

　　(6)对能接触到脓性分泌物的内裤、毛巾、马桶、手等进行消毒处理。

　　温馨提示：淋病是可以治疗的，因此，得病后不必过分担心和忧虑，为了尽快恢复健康，除药物治疗外，良好的情绪、营养与适当锻炼至关重要。

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