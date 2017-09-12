北京哪家男科医院收费正规？在就医的过程中，治疗的安全保障与医疗的收费是女性醉为关注的话题。为此北京京大男科医院结合实际针对群众担心的“医疗的保障、医疗收费不透明、医护人员服务态度差”等社会广泛关注的热点问题，通过采用高标准医疗安全规范、手术透明包干限价、温馨服务规范等措施，让到北京京大男科医院就诊的患者吃上一颗安心丸。通过诚信医疗服务，让患者踏踏实实的看病，明明白白的消费。

一、安全治疗的诚信保障

北京哪家男科医院收费正规？讲诚信不能只停留于喊口号，要让患者在实际的医疗活动中能够真正感受到诚信的结果，医疗质量与患者的生命息息相关，医疗安全是社会对医院与医务人员的基本要求，也是医院持续发展的立足点和出发点。医疗质量是打造诚信医院的关键。

为确保医疗质量，我院采取了以下措施：

①建立健全医院质量治理委员会和科室质量治理组织，明确院长是医院医疗质量治理责任人。认真执行医疗质量的核心制度，包括首诊医生负责制度，医生查房制度，分级护理制度，疑难病例讨论制度，危重患者抢救制度，术前讨论制度等。

②健全并落实人员岗位责任制和诊疗技术规范。

③建立健全医疗质量督导检查制度，医疗信息社会公示制度等。

④加强三基三严练习，强化重点质量意识。

⑤加强基础医疗和基础护理，强化对医院感染和传染病病案的医疗质量治理。制定医疗过失行为和医疗事故防范预案。

⑥建立健全医患沟通制度，充分尊重患者的知情权和选择权。使医护人员的工作责任心明显增强，“人人关心质量，事事讲求质量”成为每一个职工的行为准则。

二、价格透明，诚信医疗

北京哪家男科医院收费正规？“治疗的安全保障、医疗的收费”的问题已经是一个社会性问题。因此，价格诚信已成为能否成功打造诚信医院的另一个关键性因素。经调查发现，近五成消费者的醉大顾虑不是报价的高低，而是不知道醉后实际要花多少钱。诚信问题和医疗费用问题，已成为老就医心理的两大障碍。医院是解除病人痛苦的地方，但由于医疗市场的恶性竞争、个别医院一切向‘钱’看的不诚信行为，导致了群众认为医院缺乏诚信。