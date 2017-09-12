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北京通州区那些医院有男科

2017-09-12
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　　北京那些医院有男科？北京京大男科医院多年来一贯坚持依法行医、规范行医、文明行医，坚持医疗质量和服务质量至上的原则，在强化医疗安全的基础上切实尊重患者的知情权、选择权和隐私权。京大医院将全面完善医疗诚信管理及评价体系，从基础做起，注重质量的监控、反馈与持续改善，用制度保障安全，维护男性健康利益。诚信行医，服务男性、专业专注，京大不断追求卓越医疗品质，用疗效见证治疗奇迹，让患者带病来，无病而去。

　　创新服务：在改革中提升服务，全心全意服务患者

　　北京那些医院有男科？为深化医药卫生体制改革，更好的为广大男性患者服务，北京京大男科医院针对不同男性患者人群的不同需求，开设了24小时咨询（电话、网络）、专业导医、诊室医患“一对一”服务，普通病房、VIP病房等人性化服务项目。京大始终把患者的康复放在位，以患者的需求为导向，严格保护患者隐私，力求为患者提供多层次、全方位的医疗服务。我们衷心祝福每一位患者早日恢复健康，健康快乐的迎接每一天！

　　精益求精：医疗技术精益求精，不断医学难题

　　钻研医术、精益求精，是京大医务人员在学风方面必须遵循的伦理准则。业精于勤而荒于嬉，医学发展日新月异，男性的健康需求空前提高，这些都需要医务人员培养全面、高超的医术来应对。基于此，京大与国内男性疾病医学领域专家学者组成强大的顾问团；与国际、国内权威医疗机构强强联合，开展男性疾病技术攻关；定期邀请国内外知名专家学者前来进行技术交流与会诊；同时，京大不断开拓与全国众多知名医学院校、医疗机构的合作，确保医疗技术上的精益求精。京大将继续以精湛的医术、博学和实践，在医疗技术上精益求精，男性疾病医学难题，全面提升男性健康水平。

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