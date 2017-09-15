北京前列腺增大的治疗哪家医院好？医生介绍，近年来前列腺增生发病率居高不下，发病年龄呈现一种年轻化趋势。由于人们对于医疗水平和医疗技术质量的要求不断的提升，因此，患者在在选择医院和治疗技术和设备等方面的需求更高。对于前列腺增生的治疗也不例外。那么，北京前列腺增大的治疗哪家医院好？下面，看看医生是如何介绍的。

北京前列腺增大的治疗哪家医院好？

医生指出，为提高病人的生活质量及健康水平，应在早期采取措施预防前列腺增生(肥大)，对出现症状者应进行早期治疗，能用药物控制或减缓前列腺增生(肥大)者就用药物，但是，临床上一经检查出的前列腺增生以晚期多见，传统的治疗方案受到了很大的限制，弊端无处可藏。

(1) 激光治疗：可用来治疗前列腺增生引起的尿道道狭窄的，但不可用来治疗感染性疾病。其它任何光辐射，只能对前列腺中叶局部有效果，对深部及其他器官不可能达到针对性治疗。

(2)前列腺注射疗法：这种方法对于早期的前列腺中叶区轻度感染尚有一定效果，但对于底叶、侧叶、甚至感染到精囊、输精管、睾丸或附睾的合并症是毫无作用的。同时，如果次数较多的反复穿刺，将给腺体内组织特别是内质网带来机械性损伤。

(3)冷冻疗法：本疗法操作简单，安全可靠，可试用于无法耐受开放手术者。缺点是此疗法不能有效杀死病原微生物，所以对细菌性感染效果不佳。

(4)短波治疗：短波是物理治疗，短波的温度是不能杀死病原微生物的，所以对细菌性感染效果不佳，只能作辅助治疗。

(5)药物治疗：前列腺增生早期，患者排尿不适并不明显，往往采用yao物治疗。但有些药物根本没有效果，甚至加重病情。

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