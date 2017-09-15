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北京前列腺增大的治疗哪家医院好

2017-09-15
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　　北京前列腺增大的治疗哪家医院好？医生介绍，近年来前列腺增生发病率居高不下，发病年龄呈现一种年轻化趋势。由于人们对于医疗水平和医疗技术质量的要求不断的提升，因此，患者在在选择医院和治疗技术和设备等方面的需求更高。对于前列腺增生的治疗也不例外。那么，北京前列腺增大的治疗哪家医院好？下面，看看医生是如何介绍的。

　　北京前列腺增大的治疗哪家医院好？

　　医生指出，为提高病人的生活质量及健康水平，应在早期采取措施预防前列腺增生(肥大)，对出现症状者应进行早期治疗，能用药物控制或减缓前列腺增生(肥大)者就用药物，但是，临床上一经检查出的前列腺增生以晚期多见，传统的治疗方案受到了很大的限制，弊端无处可藏。

　　(1) 激光治疗：可用来治疗前列腺增生引起的尿道道狭窄的，但不可用来治疗感染性疾病。其它任何光辐射，只能对前列腺中叶局部有效果，对深部及其他器官不可能达到针对性治疗。

　　(2)前列腺注射疗法：这种方法对于早期的前列腺中叶区轻度感染尚有一定效果，但对于底叶、侧叶、甚至感染到精囊、输精管、睾丸或附睾的合并症是毫无作用的。同时，如果次数较多的反复穿刺，将给腺体内组织特别是内质网带来机械性损伤。

　　(3)冷冻疗法：本疗法操作简单，安全可靠，可试用于无法耐受开放手术者。缺点是此疗法不能有效杀死病原微生物，所以对细菌性感染效果不佳。

　　(4)短波治疗：短波是物理治疗，短波的温度是不能杀死病原微生物的，所以对细菌性感染效果不佳，只能作辅助治疗。

　　(5)药物治疗：前列腺增生早期，患者排尿不适并不明显，往往采用yao物治疗。但有些药物根本没有效果，甚至加重病情。

　　北京前列腺增大的治疗哪家医院好？

　　北京京大男科医院，坚持患者至上，将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。为了给患者就诊提供大的方便，北京京大男科医院，实行“无假日门诊”，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园，建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

　　看技术

　　北京京大男科医院坚决做到“专科专病专治”，满足男性朋友多元化的需求。医院在男科疾病的诊断方面，拥有先进的男科诊断设备和资深的专家团队，发挥优异的检测诊断能力，杜绝各类男科疾病，尤其是针对一些疑难杂症的错诊、漏诊、误诊等问题的发生。

　　看服务

　　北京京大男科医院环境优美舒适，为广大患者提供了治病的舒适场所，贯彻“以患者为中心”的管理理念，营造了温馨舒适的就医环境，建立了快捷的服务流程，充分体现了人性化的服务理念，让广大患者走出男性专科“乱治、滥治”误区，凭借一流的专家队伍，提倡"一患、一医、一护"的绿色护理，全程导诊，跟踪服务，真正让患者体验到放心、舒心、安心的诊疗过程。用实事求是的科学态度为患者看病。各项诊疗项目依法定价、合理收费、实行费用公示，狠抓医疗质量，确保医疗安全和医疗效果。

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