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得了尖锐湿疣早期症状有哪些

2017-09-12北京京民医院
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核心提示：生活中发现疾病要及时就诊才能避免各种严重的伤害。尖锐湿疣是常见的性传播疾病，是一种严重的伤害人们身体健康的疾病，具备较强的传染性和感染性，而且反复复发的可能性也很大。如果得了尖锐湿疣常见的早期症状有哪些？

　　生活中发现疾病要及时就诊才能避免各种严重的伤害。尖锐湿疣是常见的性传播疾病，是一种严重的伤害人们身体健康的疾病，具备较强的传染性和感染性，而且反复复发的可能性也很大。如果得了尖锐湿疣常见的早期症状有哪些？

　　尖锐湿疣长期的在体内存在，就会给患病的男性造成一些症状，这些症状就会给病人的正常生活上造成许多的不方便，从而就会干扰到了患病的人们正常的生活，也可能传染给身边亲近的人。

　　尖锐湿疣症状表现还有类似菜花样或者是乳头样的赘生物，可散也可融合在一起，同是一个患者但是却可以有多种表现。得了尖锐湿疣早期症状有哪些？尖锐湿疣的颜色多种多样，一般情况下是从粉红色到灰白色，发生在干燥部位的主要是圆形的丘疹，像阴茎干和会阴部，颜色有的是皮肤色也有的是有色素沉着。

　　由于局部潮湿与不断受到慢性激刺，往往增长迅速。有少数尖锐湿疣病人由于治疗不及时，湿疣增大，成为巨大湿疣，可向深部穿透，产生很多瘘管通向尿道或经5-40年恶变为癌肿。严重的病情可能导致患者受到的生活无法估量，建议尖锐湿疣患者不要有侥幸心理，一定要及时进行治疗。

　　温馨提示：尖锐湿疣病人若是耽搁医治，更会加严重患病情况发展，会产生上述各种伤害，要给与重视，主动到医院医治，做好防范，避免疾病扩大传染。

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