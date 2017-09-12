39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京京民医院 > 正文
综合
问医生

谨防尖锐湿疣在中秋节肆意传播

2017-09-12北京京民医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：中秋十一佳节将至，人们都有出游计划，人流量增多的同时，感染尖锐湿疣等疾病的可能同样增加。为了能有一个良好的旅途，做好尖锐湿疣的预防，避免肆意传播，需要每个人谨慎对待。

　　中秋十一佳节将至，人们都有出游计划，人流量增多的同时，感染尖锐湿疣等疾病的可能同样增加。为了能有一个良好的旅途，做好尖锐湿疣的预防，避免肆意传播，需要每个人谨慎对待。

　　HPV病毒引发的尖锐湿疣是世界医学界的一大难题，西医领域很难治出跟，尖锐湿疣的传染性和复发性已经折磨的患者痛不欲生。如果是想要做好尖锐湿疣的预防的话，专家认为了解HPV的感染方式就更是重中之重了。

　　HPV的感染方式：

　　1、性接触感染：通过性接触使病原体接触并感染;

　　2、非性直接接触感染：通过接触病变部位及病人分泌物感染;

　　3、间接接触：通过接触病人的衣物和用品感染;

　　4、医源性感染：通过为病人检查、手术、上药治疗时接触感染。

　　5、婴儿分娩的时候有可能感染HPV病毒。

　　6、病菌在体外只存活48小时，不直接接触感染几率比较小。

　　其实，如果是不想要让尖锐湿疣给自己带来危害的话，就需要注意：

　　1、坚决杜绝性乱。这主要是因为尖锐湿疣的传播途径主要就是不洁的性接触。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切的生活接触传给家中其他人，既带来了生理上的痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此，坚决杜绝婚外性行为是预防尖锐湿疣发生的重要方面。

　　2、中秋十一佳节出行 预防尖锐湿疣是关键，关键还是要防止接触传染。因为尖锐湿疣也可以通过接触接触的方式传播，所以，在对于尖锐湿疣的预防，就应该要注意，不借穿他人的内衣、泳装及浴盆。

　　3、如果是想要预防尖锐湿疣的话，出行的时候在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池的坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶;上厕所前用肥皂洗手;不在密度大、消毒不严格的游泳池游泳。

　　4、日常生活中讲究个人卫生。这也是预防尖锐湿疣的症状出现的很重要的一点，保持外阴部的清洁、干燥，每天清洗外阴，勤换内裤。清洗阴部用具应做到专人专用，以免交叉感染。

　　但是，一旦发现自己被感染上了尖锐湿疣的话，要及时到正规的医院进行检查和治疗，如此才能尽量的减少患者的损害。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈