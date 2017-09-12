谨防尖锐湿疣在中秋节肆意传播

核心提示：中秋十一佳节将至，人们都有出游计划，人流量增多的同时，感染尖锐湿疣等疾病的可能同样增加。为了能有一个良好的旅途，做好尖锐湿疣的预防，避免肆意传播，需要每个人谨慎对待。

中秋十一佳节将至，人们都有出游计划，人流量增多的同时，感染尖锐湿疣等疾病的可能同样增加。为了能有一个良好的旅途，做好尖锐湿疣的预防，避免肆意传播，需要每个人谨慎对待。

HPV病毒引发的尖锐湿疣是世界医学界的一大难题，西医领域很难治出跟，尖锐湿疣的传染性和复发性已经折磨的患者痛不欲生。如果是想要做好尖锐湿疣的预防的话，专家认为了解HPV的感染方式就更是重中之重了。

HPV的感染方式：

1、性接触感染：通过性接触使病原体接触并感染;

2、非性直接接触感染：通过接触病变部位及病人分泌物感染;

3、间接接触：通过接触病人的衣物和用品感染;

4、医源性感染：通过为病人检查、手术、上药治疗时接触感染。

5、婴儿分娩的时候有可能感染HPV病毒。

6、病菌在体外只存活48小时，不直接接触感染几率比较小。

其实，如果是不想要让尖锐湿疣给自己带来危害的话，就需要注意：

1、坚决杜绝性乱。这主要是因为尖锐湿疣的传播途径主要就是不洁的性接触。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切的生活接触传给家中其他人，既带来了生理上的痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此，坚决杜绝婚外性行为是预防尖锐湿疣发生的重要方面。

2、中秋十一佳节出行 预防尖锐湿疣是关键，关键还是要防止接触传染。因为尖锐湿疣也可以通过接触接触的方式传播，所以，在对于尖锐湿疣的预防，就应该要注意，不借穿他人的内衣、泳装及浴盆。

3、如果是想要预防尖锐湿疣的话，出行的时候在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池的坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶;上厕所前用肥皂洗手;不在密度大、消毒不严格的游泳池游泳。

4、日常生活中讲究个人卫生。这也是预防尖锐湿疣的症状出现的很重要的一点，保持外阴部的清洁、干燥，每天清洗外阴，勤换内裤。清洗阴部用具应做到专人专用，以免交叉感染。

但是，一旦发现自己被感染上了尖锐湿疣的话，要及时到正规的医院进行检查和治疗，如此才能尽量的减少患者的损害。