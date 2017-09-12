尖锐湿疣发病后的症状有哪些

核心提示：医院医生指出，尖锐湿疣在不一样的发病期间，其体现体现也是不一样的，因为随着尖锐湿疣病况的开展，给我们形成的危害是极端大的，还会相对加大治疗的难度。主张病人要做到早发现早治疗，那么尖锐湿疣的前期体现有哪些呢？

医院医生指出，尖锐湿疣在不一样的发病期间，其体现体现也是不一样的，因为随着尖锐湿疣病况的开展，给我们形成的危害是极端大的，还会相对加大治疗的难度。主张病人要做到早发现早治疗，那么尖锐湿疣的前期体现有哪些呢？

尖锐湿疣的前期体现：男性病人好发于包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围和阴囊。病初为淡红或污赤色粟状巨细赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐步长大或增多。

可开展成乳头状或囊状，基底稍宽或有带，外表有颗粒。并且会在在肛门部常增大，状如菜花，外表湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液，发出恶臭气味，搔抓后可继发感染。坐落湿度较低干燥部位的生殖器疣，危害常小而呈扁平疣状。坐落湿热湿润部位的疣常体现为丝状或乳头瘤状，易交融成大的团块。

尖锐湿疣的发病前期还会呈现大都针头样大的危害，在阴肛部可长成大的肿瘤样物，有压迫感;有恶臭味;有时小的湿疣可呈现阴部痛痒不适，病人可呈现尿血和排尿困难;直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血，而直肠内大的湿疣则可致使里急后重感。

尖锐湿疣是我国公认的最严重的性病之一，也可称为尖圭湿疣、生殖器疣或性病疣。是由人类乳头瘤病毒(HPV)感染致使的一种性传播疾病。它的发病可有多种形式。