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男性尖锐湿疣湿疣的症状有哪些

2017-09-12北京京民医院
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核心提示：尖锐湿疣一定不陌生，走在大街小巷总会发现一些治疗尖锐湿疣的小广告，专家告诉我们说，如果真的患上了尖锐湿疣，治疗还是要到正规的医院。今天我们说的是男性尖锐湿疣，你知道男性尖锐湿疣的症状有哪些吗？下面我们就来看看。

　　尖锐湿疣一定不陌生，走在大街小巷总会发现一些治疗尖锐湿疣的小广告，专家告诉我们说，如果真的患上了尖锐湿疣，治疗还是要到正规的医院。今天我们说的是男性尖锐湿疣，你知道男性尖锐湿疣的症状有哪些吗？下面我们就来看看。

　　1、好发部位

　　一般来讲男性的尖锐湿疣好发于冠状沟、包皮、龟头、系带、尿道口、阴茎体、肛周和阴囊等处;而对于女性的尖锐湿疣好发于大小阴唇、会阴、阴道口、阴道内、尿道内、宫颈、肛周等处。

　　2、症状特征

　　尖锐湿疣在发病的初期一般表现为细小淡红色的丘疹，而后会逐渐的增大、变多，湿润柔软，呈乳头状，或菜花样突起状，泛红色或污灰色，根部常有蒂，且易发生糜烂渗液和出血。

　　3、临床表现

　　对于尖锐湿疣的潜伏期3周到8个月，平均3个月，多见于性活跃的青、中年男女，发病高峰年龄为20-25岁，病程平均在3-5个月的男女患者，在性接触后不久即发病，而病程平均12个月的男性患者，其性接触者可不发病。

　　尖锐湿疣早期症状很难发现，所以人们很容易忽略，造成了严重的影响，所以我们应该明白相应的症状，便于及时的发现和治疗。

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