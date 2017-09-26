过敏性紫癜是如何引起的？

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许多患者家长都会有疑虑，本来孩子挺健康的，一次感冒发烧怎么得的过敏性紫癜？还有一些家长猜想过敏性紫癜，顾名思义，难道是过敏导致的？其实不尽然，为什么呢？下面我们就从几个常见的病例详细给大家说清楚：

首次在感冒后发现有皮肤出血点，这样的过敏性紫癜患者最常见。

再者，就是吃了辛辣、刺激类，如鸡蛋、洋葱、榴莲等食物，结果第二天就发现皮肤长了出血点。

哪些食物特殊？其实最常见的就是海鲜，比如鱼虾，螃蟹，当然，不仅仅是海鲜，还包括火锅，烧烤等等……

除了日常生活中这两种常见的因素，还有一些患者是接触了特殊的化学物质，比如油漆工人，因为经常接触油漆的刺鼻味道，导致皮肤容易出现出血点。

以上的这些病因，大致可总结为以下几种：

一、食物过敏，这就是为什么过敏原中会列出那么多的食物清单，还有一种检查叫“食物不耐受”，看看哪些食物引起慢性过敏反应。

二、细菌感染(或病毒感染，或支原体感染)，也就是感冒发烧咳嗽导致的出血点。正因为此，紫癜初期都要检查一下血常规、支原体，如果有，一定要把细菌、病毒、支原体消灭掉，因为它们引起的过敏，否则过敏不能消除。

但即便检查，也不能起到什么作用，食物种类繁多，检查项目也不过是“九牛一毛”，不能覆盖所有的东西。

三、空气过敏，这个空气不是正常的空气，而是空气里漂浮的粉尘、花粉及有害气体等，也就是为什么过敏原里会列举各种尘、各种霉、各种树等等。(不过很少有苯等有毒化学物质，这些东西不管是否引起过敏，能不接触尽量别接触)

四、还有一些病因，诸如寄生虫，蚊虫叮咬等等