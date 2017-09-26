北京治疗过敏性紫癜医院有哪些？

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北京京民紫癜研究院国庆前夕接诊了大量过敏性紫癜患者，这些患者大多数都处于过度紧张或突然松懈阶段，身体不禁风寒。最常见的人群，就是小孩儿，还有学生，尤其是面临考试的学生，以及初三、高三的学生，另外一部分就是工作压力大的职员，当然也有中年人及老人。

过敏性紫癜归根究底是免疫出现问题

过敏性紫癜，是一种好发于4~10岁儿童的小血管免疫反应性出血性疾病。在美国，过敏性紫癜在学龄儿童的发生率为14/100000，国内的发病率缺乏相关统计数，估计比国外发病率还高。

过敏性紫癜最主要的“元凶”是感染。临床观察发现，很多患儿发病前1~2周有感冒咳嗽等上呼吸道感染病史，有些孩子存在龋齿但未被重视，还有些孩子查出胃肠道有幽门螺杆菌。据相关统计，几乎80%的孩子曾在发病1~3周内出现发热、咳嗽、咽痛、流涕等症状。在这些症状缓解后开始出现紫癜表现。除了呼吸道感染外，腹泻、尿路感染、皮肤疮疖等其他部位及脏器的感染也可作为该病的发作诱因。

另外，药物、食物和接触物的过敏也是最常见的诱因，而免疫功能紊乱的因素也不得不提。国内医院和患儿家属对抗生素一度很依赖，孩子稍有不适，动不动就爱打吊针。

日常生活中，大人对孩子保护过度，特别是部分自小生活条件优越的孩子，其家长过分追求洁净，日常惯用消毒用品给孩子洗衣洗手洗餐具。过度“干净”的环境和过度医疗易使孩子体内菌群失调，也在一定程度上增加过敏和免疫紊乱。

过敏性紫癜最常见有四大症状：皮疹、关节或腓肠肌痛、腹痛和肾脏损害，为免疫反应导致的小血管炎症所致。多数孩子以皮疹和腿痛为首发表现，也有部分孩子在皮疹尚不明显时出现反复腹痛，导致误诊。

很多患儿家长是偶然发现孩子臀部以下，尤以小腿、足踝部出现许多出血点，或是孩子出现下肢疼痛、走路跛行时掀开孩子衣服发现出血点才引起怀疑的。部分孩子发病期有明显的膝、踝或小腿肚子的肿胀和疼痛;有些还伴有腹痛，多在脐周和上腹部出现隐痛或是剧痛。腹痛时孩子不愿进食，甚至出现呕吐的现象;有少部分孩子发病时会出现肉眼可见的血尿、浮肿或尿少的表现。

若发现孩子有上述症状，除了进行血常规和凝血功能检查排除血小板减少或凝血功能异常，还要进行病原学和免疫功能检查，进行相应治疗，否则易反复难愈。

腹痛者需要进行大便检查和腹部B超检查，如提示节段性肠道改变，即使未出现皮疹也要注意是否为过敏性紫癜。考虑到肾脏改变可能会在皮疹出现后1个月才发生，为保险起见，可每周进行尿常规检查，约持续2个月。