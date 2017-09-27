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得了过敏性紫癜该怎么办？

2017-09-27
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核心提示：北京京民紫癜研究院|全国重点紫癜抗复发诊疗基地，以过敏性紫癜疾病研究和临床抗复发诊疗为重点的国家重点医学研究机构。具有国家医院专科声誉医院排行资格，应用国家专利技术等独特色疗法在治疗过敏性紫癜，是一家只看诊过敏性紫癜的医院，领跑国内医院，治紫癜科学规范。

　　过敏性紫癜是一种给人们造成比较严重危害的一类疾病，往往患者需要承受巨大的负担，为了减少带来的伤害，患者应该找到适合自己的治疗方法，还要在日常生活中做好护理保健，这样才能减少疾病带来的困扰和危害，那么过敏性紫癜要怎么护理呢？下面我们就和北京京民医院专家徐汉伟一起来了解了解下，一起去看看。

　　过敏性紫癜要如何做好护理保健的呢？北京京民医院专家刘登良表示过敏性紫癜是一种过敏性血管炎，病害可引起患者皮肤出现皮疹影响美观和健康，还会对关节部位造成伤害最为严重的是对患者的肾脏造成损害，严重的会出现肾衰竭而死，因此要加强患者对于过敏性紫癜疾病的认识，要明白过敏性紫癜的危害，这样患者就能在日常的生活中做好相应的预防和护理措施，并坚持科学有效的治疗。

　　过敏性紫癜的预后与肾脏病变的程度有很大关联，因此，应特别重视早期发现过敏性紫癜时的肾脏损害，并给予及时、正确的治疗。首先，患儿在患过敏性紫癜后应坚持长期的随访，主要为定期检测尿常规。肾脏受累多发生于起病后的一个月内，可表现为轻重不等的血尿、蛋白尿，部分病例可表现为急/慢性肾功能衰竭。其次，临床医生应根据症状和/或肾脏病理的不同，制定个体化的治疗方案，轻者口服中药即可，重者则需要给予激素及免疫抑制剂治疗。

　　以上就是关于过敏性紫癜的预防有哪些的相关介绍，希望大家都能重视和关注起来。为了能够更好的避免过敏性紫癜带给自己的伤害，大家应该积极治疗。

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