核心提示：北京京民紫癜研究院|全国重点紫癜抗复发诊疗基地，以过敏性紫癜疾病研究和临床抗复发诊疗为重点的国家重点医学研究机构。具有国家医院专科声誉医院排行资格，应用国家专利技术等独特色疗法在治疗过敏性紫癜，是一家只看诊过敏性紫癜的医院，领跑国内医院，治紫癜科学规范。

现在人们的生活节奏越来越快很多，人们往往为了适应社会环境而忽视了自己的身体健康，一些患者在得知自己患了过敏性紫癜疾病后，都会问过敏性紫癜病因是什么，怎么引起的，为什么会发病等等问题，那么过敏性紫癜的发病原因到底是什么呢？我们接下来就和北京京民医院专家徐汉伟一起来看看。

北京京民紫癜研究院专家提示到过敏性紫癜是属于患者自身的免疫性疾病，是由于患者机体对过敏物质发生变态反应而引起的毛细血管炎，导致过敏性紫癜的原因也有很多，但是治疗的时候要查处患者的确切病因往往有些难道，因为通常过敏性紫癜和多种因素有关，要直接查出病因是要专业的技术和设备的。

过敏是过敏性紫癜较为常见的发病之一，患者在平时的饮食中要注意食物过敏，对于一些过敏性食物患者也不要吃的好。主要是动物性异性蛋白对机体过敏所致，鱼，虾，蟹，蛤，蛋，鸡和牛奶等均可引起本病。

除了以上的这些还有其它因素，如疫苗的接种，蚊虫叮咬，外伤，精神刺激等等都可造成过敏性紫癜的发病。

对于过敏性紫癜大家一定要有所了解，因为根据只有了解自己的病因，才能找到适合自己的治疗方法来更好的治疗，避免过敏性紫癜给患者带来更多的伤害。