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过敏性紫癜会传染吗？

2017-09-27
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核心提示：北京京民紫癜研究院|全国重点紫癜抗复发诊疗基地，以过敏性紫癜疾病研究和临床抗复发诊疗为重点的国家重点医学研究机构。具有国家医院专科声誉医院排行资格，应用国家专利技术等独特色疗法在治疗过敏性紫癜，是一家只看诊过敏性紫癜的医院，领跑国内医院，治紫癜科学规范。

　　过敏性紫癜患者也是我们日常生活中比较常见的人群了，很多人对于过敏性紫癜的发生都或多或少的存在一些偏见，都以为过敏性紫癜一不小心就会传染给自己一样，其实过敏性紫癜是不会传染的，患者除了得了过敏性紫癜其它和正常人完全一样，并没有什么其他的不同。至于为什么有人会认为过敏性紫癜会传染呢？我们一起来了解了解一下。

　　北京京民紫癜研究院专家说到，过敏性紫癜是不具有传染性的，所以和过敏性紫癜患者交往相处的话是不需要担心过敏性紫癜会传染给自己的。患者也应该积极治疗，在接受治疗的时候需要坚持，巩固治疗。患者应该放开自己多参加一些活动，保持心情愉悦，这对于疾病的恢复也是很有利的，还丰富患者生活，使自己的生活更加健康。

　　以上就是关于过敏性紫癜会不会传染的相关介绍，也希望广大朋友都可以放心大胆的和过敏性紫癜患者交往，给患者投去爱心，不要用自己偏见的眼光去对待过敏性紫癜患者。

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