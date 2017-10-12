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过敏性紫癜是怎么引起的 ？

2017-10-12
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核心提示：北京京民紫癜研究院|全国重点紫癜抗复发诊疗基地，以过敏性紫癜疾病研究和临床抗复发诊疗为重点的国家重点医学研究机构。具有国家医院专科声誉医院排行资格，应用国家专利技术等独特色疗法在治疗过敏性紫癜，是一家只看诊过敏性紫癜的医院，领跑国内医院，治紫癜科学规范。

　　小吴较近不知什么原因，身上突然出现了大片的红色斑点。吓得小吴赶紧到诊所买了一些抗过敏的药服用。可是吃过一段时间后病情不但没有好转，反而还很严重。为此小吴选择了北京京民紫癜研究院。

　　生活中存在着各种疾病，过敏性紫癜就是其中的一种。很多患者在治疗疾病之前都没有了解疾病产生的原因，以致于疾病反复发作。那么，过敏性紫癜是怎么引起的？下面有请专家为我们详细讲解。

　　1、感染：感冒发烧，上呼吸道感染等都会造成过敏性紫癜的发病，其外还有细菌、病毒或寄生虫等。

　　2、食物因素：一些鱼、虾、蟹、牛羊肉等会有过敏症状，刺激性饮食也要忌口，带花蕊的食物也不要去吃

　　3、药物作用 激素药物，疫苗等都是引发过敏性紫癜疾病的一个重要因素。

　　4、其他诱发因素 寒冷高温的刺激、花粉吸入、蚊虫叮咬、外伤等都是可能导致过敏性紫癜的病因。

　　在专家为小吴做了相应的检查，确诊小吴患有过敏性紫癜。专家告诉小吴，过敏性紫癜是血液过敏的一种疾病，要及时的治疗。专家为小吴制定了相应的治疗方案，经过一段时间的有效治疗，小吴身上的症状明显好转了。

　　北京京民紫癜研究院温馨提示：以上就是过敏性紫癜是怎么引起的相关介绍，过敏性紫癜的发病原因比较复杂，有很多因素造成，所以患者在日常生活中一定要多加注意。

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