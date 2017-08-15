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中国中医科学院张文彭谈肿瘤病人康复系列2-1：肿瘤的发生发展为什么与 机体免疫功能失调有关

2017-08-15
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　　1909年国外学者Ehrlich首先提出人体体内细胞的恶变经常发生，而机体免疫系统能保护自己抵抗癌变的细胞，从而使这种恶变处于可控范围，建立了肿瘤免疫的概念。1957年，学者Burnet和Tomas指出针对癌变的细胞是与同种皮肤移植排斥反应一样，正式提出了“免疫监视学说”。近百年来，特别近50年来，围绕着肿瘤与免疫的关系，医学科学工作者做了大量的研 究工作。1970年国外学者Burnet明确指出，机体内肿瘤细胞 —出现，胸腺依赖性细胞免疫机制即可发挥监视作用，机体产生 杀伤性T细胞，将肿瘤细胞消灭。如果此种免疫监视功能不足或阙如，就可能形成肿瘤。此后，对于肿瘤与免疫关系的研究不断深入。至2002年，zuixin的“免疫编辑学说”被提出，指出人体免疫系统对肿瘤具有双重的相互作用，既可以发挥保护性功能，抵抗肿瘤的侵袭。又可以使肿瘤细胞免疫重塑，促进肿瘤发生。相关研究还在进一步深入。

　　现代医学认为，免疫是机体的一种保护性反应，具有识别和排除抗原性异物，以维持机体生理平衡和稳定的作用。人体具有完善的免疫功能，是在神经系统调节下通过完整的免疫系统实现的。人体免疫系统具有免疫防御功能，可以抵抗各种病原微生物或其他各种异体抗原物质的侵袭。如果机体免疫防御功能低下，则无力抗御病原异物，包括某些致癌物的侵害，易遭受反复感染或产生恶性肿瘤。人体的免疫系统还具有免疫监视功能，能识别并杀伤体内经常出现的少量异常细胞，包括癌细胞等。因此若机体免疫监视功能低下，不能及时销毁突变细胞株在体内的大量增殖，则可能导致恶性肿瘤的发生。

　　肿瘤的发生、发展与机体的免疫功能失调有密切关系。各种原因引起的机体免疫功能降低，一方面由于免疫防御功能低下，导致对化学、物理、生物性致癌物质的抵抗能力下降，这些致癌物长期作用于机体而产生恶性肿瘤;另一方面，因为免疫监视功能降低，导致难以识别和杀伤体内由突变细胞株产生的瘤细胞，出现恶性肿瘤在体内的迅速发展。在肿瘤的发生、发展过程中，机体免疫防御功能低下与免疫监视功能降低常相互作用，促进肿瘤的产生和发展;而免疫系统在发挥抵抗肿瘤细胞的保护性功能同时，还有可能促进了肿瘤细胞的重塑，使其更容易逃脱免疫监视，促进肿瘤生长。总而言之，肿瘤的发生发展与免疫功能密切相关。

　　导致机体免疫功能降低的原因有多方面。过度劳累、营养不良、久病不愈、物理及化学性剌激、免疫抑制剂产生的副作 用、精神压抑、年龄增长以及遗传等，都可以引起机体免疫功能下降，对肿瘤的发病、发展产生影响。肿瘤的发病一般多见于中老年人，这与伴随着年龄的增长，机体出现的免疫功能减退有密切关系。通常，人体免疫系统的组织成分及免疫功能，大都随年龄增长而逐渐衰减，免疫器官 胸腺出现萎缩;巨噬细胞功能异常，对肿瘤抗原加工处理能力下 降，难以激活淋巴细胞产生抗肿瘤免疫功能;细胞免疫功能降低，T淋巴细胞数量与功能均显著衰减;体液免疫功能紊乱，自身抗体增多。老年人的这些免疫功能的衰退，使老年人容易患传染病及被感染，自身免疫性疾病的发病率增高，而zuida的危害 就是由于免疫功能低下、缺乏免疫监视功能，发生恶性肿瘤的几-率大大增高。

　　此外，目前多种肿瘤均已出现发病年龄降低的趋势，发生于青年人的恶性肿瘤，其恶性程度较之发生于中老年人群者更高，预后甚至更差。这可能与工业化迅速发展带来的环境污染、生活节奏加快出现的生活规律紊乱、激烈社会竞争引起的心理 精神压力过重等因素有关，这些因素都可导致人体的免疫功能下降，而使机体容易产生肿瘤。

　　张文彭专家介绍：

　　北京天健医院肿瘤科专家，中国中医科学院研究员，主任医师，医学博士，从事中医临床工作30年。师从中国中医科学院著名中医、中西医结合专家陈可冀院士，于中国中医科学院从事医疗、教学与科研等工作。自1986至今在中国、香港、日本及俄罗斯的医学杂志发表医学论文40余篇，主编《肿瘤病人康复手册》、《糖尿病防治指南》、《溃疡病防治指南》、《高血压病防治指南》等专著均于人民卫生出版社出版，主编《药用真菌治肿瘤》于中国中医药出版社出版。并先后参加《老年医学在中国》、《中西医结合临床手册》。《实用中医保健学》、《中国老年学》、《中医临床大全》等专著的编写。多次受邀参加CCTV4中华医药、湖北卫视饮食养生汇、北京卫视养生堂等知名健康节目，讲肿瘤治疗和预防知识，赢得了观众的一致好评。

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