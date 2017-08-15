中日友好医院教授许润三谈妇科疾病防治系列3-2-2：输卵管阻塞性不孕的治疗

1、对输卵管阻塞辨证与辨病的认识

由于输卵管阻塞患者多无明显的特异性症状，常是多年不孕，经西医检查而被发现，这给临床上准确辨证和有针对性用药造成一定困难。许老在临床上以中医传统辨证与输卵管阻塞局部辨病相结合的双重诊断方法治疗本病，取得满意疗效。

(1)局部辨病：由于引起输卵管阻塞的原因不同(炎症或结核)，其局部的病理表现也不尽相同。一般来讲，输卵管炎性阻塞主要是瘀血阻滞于胞脉;而结核性阻塞，由于局部有钙化灶及瘢痕形成，则表现为瘀血阻于胞脉的重症;输卵管积水的形成，多是由于瘀血内阻，影响胞脉的气机疏通，津液的布散，积为水湿，导致痰湿互结于胞脉的病理变化。局部辨病就是辨输卵管是炎性粘连、是瘢痕钙化、还是输卵管积水，从而有针对性地遣方用药。

(2)全身辨证：在局部辨病基础上，再结合患者的发病诱因、症状以及舌脉进行辨证分型。一般临床常见有三型：肝郁型，血瘀型，瘀湿互结型。

总之，将局部辨病与全身辨证相结合的双重诊断方法引入输卵管阻塞的治疗中，对增强中医遣方用药的针对性，提髙中药疗效，具有切实的临 床意义。

2、治疗大法是理气活血、化瘀通络

由于输卵管阻塞的病变机制是在致病因素作用下脏腑功能失调，气机郁结，血行受阻，瘀血阻于胞脉。因此，治疗大法拟理气活血、化瘀通络。临床许老以“四逆散加味方”作为主方，同时结合造影所示局部病变情况，或辅以活血利水，或辅以软坚散结，全身调理和消除局部病变相结合，共达理气活血通络之功。临床疗效十分显著。

许老用中医理论系统地论述了输卵管梗阻的中医病名、诊断和病因、 病机，并提出了以中医传统辨证和输卵管局部辨病相结合的方法综合治疗本病的观点，临床疗效显著。他填补了中医在输卵管阻塞方面论述及治疗的空白。

3、许老用四逆散加味治疗“输卵管不通”验案

凡在生育年龄之内，婚后同居2 -3年以上仍不能受孕者;或女方曾经生育或流产而又2 -3年以上未能怀孕者，统谓之不孕症。前者为原发性不孕症，后者为继发性不孕症。不孕症应从男女双方寻找原因，就女方而言，造成不孕症的原因虽有多端，然以输卵管炎症引起的粘连、阻塞，导致“输卵管不通”为其重要原因，治疗亦较困难。近1年来，许老采用辨证为主、证病结合的方法治疗输卵管不通患者，取得了满意的效果，现整理报告如下。

许润三专家介绍：

北京天健医院特聘专家，国医大师，著名中医妇科专家，享受国务院特殊津贴，北京中医药大学硕士生导师。从医60余年，医界恒以“内妇临床家”相许，zhiyu的患者数以万计。中日友好医院终身教授，中国中医药促进会中医生殖医学专业委员会特聘教授。发表论文60余篇，其中多篇论文在国内外获奖，著有《中医妇产科学》等专著6 部。主持的“四逆散加味治疗输卵管阻塞”的临床和实验研究，于1987年该项成果通过专家鉴定，荣获局级科研成果奖。1990年被国家人事部、卫生部、国家中医药管理局遴选为“全国500百名老中医药专家”之一，2017年被授予“国医大师”荣誉称号。

擅长治疗：

不孕症(不排卵、输卵管不通)、子宫内膜异位症、盆腔炎、乳腺增生、子宫肌瘤、功能性子宫出血、卵巢囊肿、月经不调、痛经、闭经、更年期综合症等妇科疾病，男性不育症、精子异常及阳痿、早泄等性功能障碍。