8月26日李佩文、朱世杰主任做客大医本草堂

核心提示：2017年8月26日上午10点，山东卫视特邀名老中医李佩文、中国老年学会老年肿瘤专业委员会执行委员朱世杰做客山东卫视大医本草堂《名老中医抗击肺癌》节目，为大家讲解肺癌的防治知识。

2017年8月26日上午10点，山东卫视特邀名老中医李佩文、中国老年学会老年肿瘤专业委员会执行委员朱世杰做客山东卫视大医本草堂《名老中医抗击肺癌》节目，为大家讲解肺癌的防治知识。

李佩文、朱世杰主任在节目中所讲主要内容如下所示：

夫妻患有肺癌原因：

【李老】吸烟是导致肺癌的首要危险因素，男性吸烟者肺癌的死亡率是不吸烟者的8到20倍。烟草有几百种有害物质，不管是吸到一手烟还是二手烟的人，都会受到这些致癌物质的影响。那么油炸食物在烹饪的过程中，油烟也是一种致癌的物质。

【朱主任】除了李主任刚才说的这两种物质会导致肺癌，还有一种情况就是由于某些基因的缺失，不具备酶活性，表现出抑癌基因突变水平，这种基因在欧洲、北美、还有我留学过的日本这些国家的人群中比例高达40%—50%，而我国每年有17%或者29000例的肺癌病例可归因于此，要引起大家的注意。

肺癌患者治疗理念：

中医内服外治综合肺癌的理念，在临床上也被广泛的应用，获得了很大的成效。中医外治可以治疗肺癌胸水，抑制胸水癌细胞增殖，促进胸膜粘连、胸膜纤维化，明显改善胸痛、胸闷等临床症状，提高患者生存质量，延长肺癌合并恶性胸腔积液者生存期，且不良反应小、安全性高。

肺癌患者怎样治疗？

【朱主任】我们一般在临床上治疗肺癌采取的手法是中西医结合的方式。化疗所引起的恶心呕吐是最常见的不良反应，如果控制不好，会影响下一疗程化疗的进行，健脾和胃就能够有效的抑制化疗产生的不良反应，如果等病人出现了不良反应再去干预，临床效果极差，所以我们一般都是提前三四天给予患者中药健脾、和胃的方剂进行治疗，这样病人在化疗后就不会出现恶心呕吐这样的不良反应。

【李老】癌症是一个全身性疾病，中医注重整体治疗，无论是手术切除后还是应用放化疗，都不可避免的会机体损伤，比如说化疗药所引起的骨髓抑制，往往在化疗的几个周期后出现，那么选择方案时就应该结合患者的情况，在化疗之前以补气温阳为主要治法，可以明显改善症状，促进机体恢复。(益气温阳防治化疗性骨髓抑制)

怎样防止肺癌并发症？

【李老】中医的防病思想包括未病先防和既病防变两层意思，对于中晚期的肺癌患者容易出现脑转移，如果在并发之前做好防范，中药干预，就会避免了这种情况的发生。

肺癌脑转移之后，中医中药怎样治疗？

【李老】从治疗过程的多方面综合进行考虑，目前并没有确定的数据。有的患者出现脑转移经过放化疗之后，运用中医中药可以获得很好的治疗效果，生存周期可以达到5年，甚至更长。而有的患者却很短，一般不超过6-8个月。所以治疗肺癌脑转移一定要抓住早期阶段，那么对于没有脑转移的肺癌患者，也要运用中药来控制不让它发生转移。

【朱主任】肺癌脑转移属于原发癌导致的脑转移，现在也有很多脑癌作为原发癌的患者，他的生存期也很短，但在我们的这种中西医结合治疗之后，生活质量有了明显提高。

想要知道以上专家讲述的具体内容，请锁定8月26日上午10点山东卫视大医本草堂《名老中医抗击肺癌》节目！