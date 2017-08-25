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央视2016最美董峰谈调心系列：抑郁太久可能会得绝症

2017-08-25
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　　我们中医没有癌症的说法，所以我不会告诉你“心情不好会得癌”，老袓宗没这么说过，我也不能证明这一点。但我可以确定，情志方面的疾病，长年累月累积起来，一旦发作那是很严重的。尤其是很多人找不到情志病的病根，所以更难治。

　　古书上记载了很多抑郁而终的例子，尤其是读过书有点才华的女性，像朱淑真、唐婉这样的，更容易因为对现状不满而长久地抑郁，这种负面情绪会一点点地蚕食她们的健康。最后，就落了个“抑郁而终”的结果。今天的女性，跟古代相比自然是得到了极大解放。但抑郁并没有就此告别我们，最近几十年来全球范围内自杀率显著上升。原因自然很多，我也不是专治抑郁症的，只是想要告诉大家，“人生识字忧患始”，谁都可能遇到不顺心的事情，不管是忧愁还是忧伤、忧虑，这些情绪都要好好地管理，否则，会对健康产生非常糟糕的影响，甚至危及生命。

　　我以前的邻居是一家餐饮企业老板，这位女士跟《武林外传》中佟掌柜那样的女性企业家形象不同，相当温柔，性格也偏内向。她单身一个人创业，饭店的事，她事无巨细都得操心，平时工作压力很大。虽然四处应酬，但真正的朋友却很少，许多负面的情绪郁结在心里。

　　她的生活状态就是从起床到休息，手边不离电脑、手机和iPad。除去吃、喝、拉、撒、睡和工作，剩余所有时间活在网页、邮件和社交网络里。足不出户，没有任何运动锻炼。情绪看起来没有起伏，表面上波澜不惊。但她说，其实都是给外人看的，自己都把压力平复在心底。

　　有一天，她打电话联系我，说得了乳腺癌，问中医能不能调理。我给了她很多建议，其中一条就是要给自己释放压力，培养积极向上、乐观开朗的心态。医生不能治好所有的病，有些疾病，等到出现的时候，已经无可挽回了。而我们能做的就是尽量不要给它们提供土壤，如果你是一个对自己和亲人负责任的人，就应该努力避免这些疾病出现。大家千万不要把它当作耳边风，我们身边的悲剧已经比比皆是了。

　　2014年4月份，听到汪国真病逝的消息时，我颇为震惊。毕竟，他才59岁。虽然我不是文学青年，但是读高中的时候，跟同学们一样，都是在摘抄“我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程”“没有比人更高的山，没有比脚更长的路”中度过的。所以对汪国真，还是有感情的。出于一个医生的职业病，我特别留意了一下他的死因，肝癌。感觉廷可惜的，当时也没想太多。

　　后来跟同学一起聚会的时候，谈起这件事，其中一位也是医生的同学说： “我看啊，他就是积郁成疾。”他说妻子是中文系的，对文学史有所了解。就给我们讲，说汪国真当年红遍了全中国，像我们那样的高中生和大学生疯狂追捧，把他的诗歌作为名言警句。

　　但实际上，他引用妻子的话说，虽然同是80年代的诗人，但在如今的中文系，大家谈的是海子、舒婷、顾城，没有人会提到汪国真。据说，他刚开始投稿的时候，收到的基本都是嘲讽，“九个编辑里没有一个重视的”，大家说他“根本不是这块料，诗写得太烂了”。那时候，他已经年近三十了，可是一事无成，只会写一些没有人肯发表而且被人嘲笑的诗歌。

　　终于，30周岁的时候，他的代表作《热爱生命》才发表了，他渐渐有了读者。最后，他受欢迎程度超出了所有人想象，诗歌风靡全国，在年轻人中引起了巨大反响。1990年那年，他的诗集印刷册数是当年仅次于“毛选”的畅销书。火爆到什么程度，大家可想而知。

　　但是，读者买账，诗歌界可不买账。不管他多红，诗歌界从来没有真正接纳过他。据说，很多诗人对汪国真的诗根本不肯谈论，提起他的名字也只是笑笑。还听说，在2009年的第二届中国诗歌节上，去参加会议的汪国真一个人坐着，没有人理他。不管是60后、70后还是80后，没有人过去跟他说话，都在背后指指点点，还听说，没有任何一个诗人跟他有较多的来往。

　　我发挥想象力想象了一下，那是一种多么巨大的心理压力。我也不是文论家，不去管他的诗歌有没有载入史册的文学价值，我只知道，在我们那年轻的心里，他的诗歌种下了美好的种子，为我们飞扬的青春增添了很多色彩。作为医生我还知道，假如他对这种局面不能做到完全无动于衷，一定会郁结于心的。而对于一名诗人来说，他的心灵，一定是敏感的吧。那在他的心中，所有这些，该是多么遮天蔽日的痛苦？久而久之，身体会不受影响吗？所以我想，我那位同学说的可能是对的。

　　讲这件事情，我不是想谴责什么，只是心情很沉痛地告诉大家：别人怎样对我们，我们真的决定不了。有了压力和感到抑郁的事情，那都是非常正常的，千万不要想不开。尽可能让自己用平和、宽容、豁达、善良、乐观的心态去生活，你才会拥有一副保护自己的铠甲，远离疾病，也远离痛苦。

　　

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