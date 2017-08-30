中日友好医院教授许润三谈妇科疾病防治系列5：四逆散加味治疗妇科疾病

张仲景之方短小精悍，药少力专，用当通神，常为后世医家所沿用。 在妇科临床，许老常借鉴《伤寒》、《金匮》之方治疗多种妇科疾病，取得 很好疗效，扩大了古方应用范围。

四逆散加味治疗妇科疾病

四逆散出自《伤寒论》，用于治疗少阴枢机不利，阳气不得宣达的四肢逆冷证。四逆散由柴胡、枳实、芍药、甘草组成，方中柴胡枳实疏肝 解郁，调达气机，行气而散瘀结;芍药入肝善走血分，有活血化瘀之功; 甘草“能行足厥阴、阳明二经污浊之血，消肿导毒，全方具有舒肝解郁，行气散结，调和肝脾，缓急止痛的功效。现代药理证明：柴胡有解热镇静，抗炎，改善肝功能作用;枳实有缩宫作用;芍药有解痉镇痛，抗炎，扩张血管作用;甘草有松弛平滑肌痉挛，抗炎解毒作用。四逆散组方，由枳实芍药散和芍药甘草汤两个方剂组成。前者在《金匮要略》里用于治疗“产后腹痛，烦满不得卧”之证，说明古人早已应用枳实芍药散治疗妇人腹痛。由于枳实有显著的收缩子宫作用，芍药有解痉、镇痛、消炎、扩张血管的作用，因此，对于气滞血瘀所引起的妇人腹痛，二药合用有较好的功效。芍药甘草汤出于《伤寒论》，用治外感病误用汗法造成脚挛急一证，分析其功效，该方有柔肝舒筋，缓急止痛，敛津液，养阴血之功。

由于四逆散的主要病机为肝气郁结，气机不利，以致肝胃不调，肝脾不和，故临床上常以此方加味作为治疗胸胁满闷、脘腹胀痛、呕吐、泄泻的基本方。许老根据妇女阴常不足而阳常有余的生理特点及盆腔炎和盆腔，手术容易导致胞宫、胞脉气血运行受阻，瘀血内停的病理现象，将四逆散加味用于治疗输卵管阻塞、盆腔炎、闭经、痛经、头痛等多种妇科疾病，取得很好疗效，从而扩大了古方四逆散的应用范围。

1、 盆腔炎、慢性盆腔炎输卵管阴塞

输卵管阻塞常因急性盆腔炎治疗不cedi，湿热毒邪内蕴，或经期、产后胞脉空虚，湿热之邪乘虚而入引起。湿热毒邪阻遏气机，致气滞血瘀，冲任受阻则形成慢性盆腔疼痛;而瘀血内阻，胞脉不通，则致输卵管阻塞9许老以四逆散加丹参、三七、蒲公英治疗慢性盆腔疼痛，取四逆散宣达郁滞，活血化疲，缓急止痛之意，配伍丹参助芍药活血散瘀，且防诸药攻邪太过而耗伤阴血;加三七止血消肿，散瘀定痛;加蒲公英清热解毒， 活血散结。此方治疗气滞血瘀型盆腔炎疗效十分显著，能很快缓解症状，减轻疼痛。对于输卵管阻塞患者，许老以辨证与辨病相结合为原则，在上方基础上加穿山甲、路路通理气活血，化瘀通络。取穿山甲走窜行散之性，引药上行入血脉达病所，又可助上药散疲滞通胞脉。许老用此方治疗输卵管阻塞性不孕症近30年，zhiyu率达78%左右，已获局级科研成果奖。

2、闭经

四逆散理气活血，宣通郁滞，对于妇女因情志不舒，肝气郁结，气滞血疲以致冲任二脉阻滞性闭经，有很好的通经作用。若肝经郁热，常配伍薄荷、青蒿、丝瓜络解郁清热，宣通郁滞。

3、痛经

痛经常因气滞血疲、或湿热阻滞胞宫所引起，不通则痛。四逆散理气活血化疲，解痉止痛，对经期腹痛有很好的止痛之效。若为湿热痛经，应在四逆散基础上，加用丹参、三七粉、龙葵、益母草等药，以加强清热解毒，活血止痛的作用Q

4、 经期头痛

经期头痛常因平素肝气偏亢，加之经期阴血下注冲任，使肝失濡养， 肝气更亢，肝火上扰清窍而致本证。四逆散宣达郁滞，清热解痉止痛，对该病有很好的治疗作用。临床常配伍丝瓜络、青蒿、薄荷、乌梢蛇或蜈蚣，宣解郁热，平肝通络之品。

综上所述，四逆散因其具有宣达郁滞、解痉止痛之功效，同时又具有解热、镇痛、消炎等药理作用，将其用于治疗妇科相应疾病，疗效可靠。许老提示在运用四逆散时，要注意了解病人的月经及大便情况，若伴有月经提前、量多者，四逆散应慎用或禁用，因该方理气活血作用较强，易促使月经更为提前。方中枳实可行滞导便，若伴大便稀溏者，应慎用此方或加炒白术健脾止泻。