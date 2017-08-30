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中国中医科学院张文彭谈肿瘤病人康复系列2-4：为什么说调节免疫功能是肿瘤病人康复医疗措施的重要作用机制

2017-08-30
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　　恶性肿瘤是一种严重威胁人类生命和健康的常见疾病，采取综合性的肿瘤康复治疗措施，对于抑制肿瘤发展，改善临床症状，延长生存期，提高患者生活质量等，具有重要意义。肿瘤康复各种不同的治疗措施有其各自的特点，而其共同的作用机制则是通过不同的途径来增强、调节机体的免疫功能，由此来提高抗病能力，消灭或抑制肿瘤细胞，促进肿瘤患者康复。

　　中草药治疗是肿瘤康复的重要措施，应用中草药治疗肿瘤在我国已有数千年的历史。仅《本草纲目》记载治疗“瘿瘤”的药物就有130多种。汉代《神农本草经》记载了中药人参“主 补五脏，安精神，止惊悸，除邪气”;黄芪“主痈疽，久败疮，排脓止痛”;斑蝥“主寒热鼠瘘，恶疮疽，蚀死肌，破石癃”。元代《丹溪心法》记载腹部积块的治疗，用莪术等活血中药“行死血块”。近50年来我国学者的研究工作已经证实，古代中医学家用以治疗肿瘤的人参、黄芪、斑蝥、莪术等中药，都具有增强、调节免疫功能的作用，治疗恶性肿瘤具有良好疗效。提高机体免疫功能，是目前已知的数百种有效抗癌中草药的主要作用机制之一。

　　针灸治疗用于肿瘤具有较好疗效，近年来的研究工作表明，针刺足三里、三阴交、关元、肾俞、脾俞、曲池等穴位，可通过 调节机体的免疫功能促进肿瘤患者康复，改善患者症状。

　　气功疗法是许多肿瘤患者采取的行之有效的康复措施，近30年来我国学者的研究工作证实，气功锻炼可以增强机体的非特异性免疫功能与特异性免疫功能，对细胞免疫和体液免疫均有改善作用。临床观察结果表明，肿瘤患者长期进行科学的气功锻炼，可提高抗病能力，延长生存期。

　　运动疗法是利用人体肌肉关节运动以促进身体功能恢复的一种方法，对于肿瘤术后或长期卧床的肿瘤病人的康复具有重要作用。肿瘤患者进行适宜的运动锻炼，可以加强中枢神经系统的调节，改善神经-内分泌系统对免疫功能的调节作用，使机体的免疫功能得以恢复、提高。

　　物理疗法是应用各种物理因子作用于机体，来促进疾病康复的方法。对于肿瘤病人康复来说，适合于肿瘤病人的各种不同的物理疗法，不仅可促进全身或局部的功能恢复，也有利于免疫功能的改善。

　　饮食疗法可以充分供给肿瘤病人所必需的能量和各种营养素，以满足机体康复的需要。同时，合理的营养对于提高肿瘤病人机体免疫功能有重要影响。各种免疫细胞都需要营养物质供给，免疫器官、免疫细胞及各种免疫效应分子(抗体、淋巴因子、补体等)的主要成分都是蛋白质，而体内蛋白质有一定含量，其不断消耗，需不断补充才能保证机体免疫功能正常;碳水化合物和脂肪还能为免疫系统功能活动提供所需的能量。此外，我国传统的药膳可以促进肿瘤病人的康复，这与药膳中使用的枸杞子、党参、黄芪、人参等中药具有明确的增强免疫功能作用有密切关系。

　　心理疗法是肿瘤康复措施的一个重要方面。不良心理精神因素能降低机体的免疫功能，促进肿瘤的发生、进展。应用心理疗法解除肿瘤病人的心理障碍，克服不良情志精神因素的影响，可以改善中枢神经功能，通过神经-内分泌调节来提高人体 各项功能，促进肿瘤病人的康复。

　　通过介绍肿瘤康复各种不同措施对机体免疫功能的影响，可以认为增强、调节免疫功能是肿瘤康复各种不同措施的主要作用机制。一般来说，肿瘤病人应采取综合性的康复措施，这样可以尽zuida可能促进患者的康复，从而有利于肿瘤病人免疫功能的恢复、提高。

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