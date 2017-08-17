核心提示：牙齿不齐，不仅影响美观，还会影响心情，“一白遮百丑，一笑毁所有”应该是每个牙齿畸形患者最真实的心声，想要做牙齿矫正，但又不知道在哪里做比较好，维恩口腔给您建议。

牙齿不齐，不仅影响美观，还会影响心情，“一白遮百丑，一笑毁所有”应该是每个牙齿畸形患者最真实的心声，想要做牙齿矫正，但又不知道在哪里做比较好，维恩口腔给您建议。

牙齿是伴随我们一生的伙伴，保护好它，就是保证自己有一生的好口福，吃嘛嘛香，还可以降低心脏病等的发病率。矫正牙齿，首先要真正了解自己牙齿的具体情况，是否有牙周疾病，龋齿等情况，矫正的难易程度，时间费用等，有牙齿拥挤情况的患者还要接受拔牙的治疗，这就要求患者要去正规的医院进行咨询，选择最适合自己的矫正方案，

做牙齿矫正，就到维恩口腔，维恩口腔拥有专业的医疗团队，在确定患者口腔健康的前提下，为患者量牙定制最适合自己的矫正方案，不同的矫正方法，价钱也是不尽相同的，对于孩子，维恩口腔先是采取早期干预的方式，在孩子的牙床颌骨都没有生长完全，面型没有完全定下来时，通过佩戴可以自行摘戴的矫正器进行早期干预，引导孩子的牙床颌骨都向着正常的方向生长，而且这种矫正器不需要每天24小时戴着，刷牙要很小心，吃东西要很谨慎，而是只需要晚上在孩子骨骼发育最高峰的时候戴上，白天摘下，既不会让孩子被同学嘲笑，也在不经意间牙齿得到矫正，给孩子一个更容易接受的矫正方式，时间短，花费少，不遭罪，而且发育高峰期的矫正效果是最好的。

如果错过最佳矫正时期，不用担心，维恩给您更有保障的方案，成年人工作生活中会比较在意颜值，为了满足不同患者的需求，维恩口腔特别聘请了经过隐适美认证的医生，相对于金属牙套使用弓丝和托槽矫正牙，隐适美牙齿矫治器通过一系列透明的，可自行摘戴的无托槽隐形矫正器矫正牙齿，矫正期间不使用牙套和托槽的金属弓丝，既能满足矫正牙齿的需要，又同时避免了传统托槽矫正能看到"钢牙"的缺点，患者只需要一幅幅透明牙套的佩戴，就能逐渐将不整齐的牙齿排列整齐。

维恩口腔儿童青少年正畸中心创建于2001年，一直专注于儿童和青少年口腔疾病的早期预防、治疗及早期牙齿矫正，自2005年至今一直是北京市政府指定给孩子做窝沟封闭的定点单位，维恩一直践行着“一位为了孩子的口腔健康”的理念，以孩子的牙齿健康为中心，一心为孩子打造一个健康自信的未来。而且，为了满足不同人群的需求，维恩特别聘请拥有专业认证的隐适美医师，隐适美是2013年市场上最先进的牙齿矫正方法，每一个隐适美医生会根据患者的特殊情况制定精准的治疗方案。选择维恩，就是选择一个自信的未来！