口腔溃疡反复发作怎么办

核心提示：在日常生活中，许多人都被口腔溃疡困扰，口腔溃疡是常见的一种口腔粘膜病，具有“久治不愈，反复发作”的特点，不仅影响患者的饮食，还要遭受身体的摧残，严重影响人们的生活和工作，生活质量下降。那为什么口腔溃疡容易反复发作呢？我们平时应该怎样避免患口腔溃疡呢？患有口腔溃疡要怎么办呢？

在日常生活中，许多人都被口腔溃疡困扰，口腔溃疡是常见的一种口腔粘膜病，具有“久治不愈，反复发作”的特点，不仅影响患者的饮食，还要遭受身体的摧残，严重影响人们的生活和工作，生活质量下降。那为什么口腔溃疡容易反复发作呢？我们平时应该怎样避免患口腔溃疡呢？患有口腔溃疡要怎么办呢？

一、口腔溃疡为什么反复发作

口腔溃疡是由多因素引起的，遗传也是一方面原因，父母比较严重的话，孩子口腔溃疡反复发作的几率就会很高，平常刷牙方式不正确造成口腔有局部创伤，日常饮食结构单一，对于水果蔬菜的摄入量不足，缺乏微量元素铁、锌和维生素B、叶酸以及维生素C的摄入，造成营养不均衡，或者经常食用辛辣等刺激性的食物，刺激肠胃，对于维生素的吸收功能下降，精神紧张，睡眠不足，情绪不稳都会影响身体的激素水平，过度劳累或者患感冒的人，女性的生理期和妇女更年期激素水平紊乱等，吸烟喝酒，身体免疫功能下降，口腔问题更容易发生，进而引起口腔溃疡。

二、如何预防口腔溃疡

平时要注重口腔的清洁，保证早晚刷牙三分钟以上，吃过东西后要漱口的好习惯，选用适合自己的牙刷牙膏，全家人不要用同一个牙膏，平时常用淡盐水漱口，戒烟戒酒，以免造成口腔感染，定期到医院进行口腔清洁，保证口腔卫生，在饮食上增加新鲜水果蔬菜的摄入，保证维生素及微量元素的摄入量，减少辛辣或者厚味等刺激性食物的摄入饮食要清淡，降低对肠胃的刺激，引起消化吸收不良，平时多喝白开水，以减少口腔溃疡产生的机会，除此之外，还要保证有充足的睡眠，生活起居有规律，保持心情愉快，避免过度疲劳，坚持体育锻炼。

三、患有口腔溃疡怎么办

口腔溃疡的存在，首先会影响人们的生活饮食，其次会影响人们的心情，一吃东西就疼，甚至嘴稍微一动就疼，让人有苦说不出，预防口腔溃疡是重中之重，发现口腔溃疡，更要及早治疗，不得耽误，因为口腔长期处于溃烂状态容易引发口腔癌，因此要及时到医院咨询医生，尽早医治，预防口腔溃疡进一步恶化。