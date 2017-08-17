核心提示：根管治疗是国际上治疗牙髓病和根尖周病最常用有效的治疗方法。其原理是通过机械和化学方法去除根管内的感染物，并通过充填根管、封闭冠部，达到防止发生根尖周病或已经发生根尖周病进一步病变的效果。

很多人都存在牙齿问题，有些问题医生建议做根管治疗，听后感觉“高大上”，什么是根管治疗？根管治疗适用于哪些人呢？

根管治疗是国际上治疗牙髓病和根尖周病最常用有效的治疗方法。其原理是通过机械和化学方法去除根管内的感染物，并通过充填根管、封闭冠部，达到防止发生根尖周病或已经发生根尖周病进一步病变的效果。

哪些人适合做根管治疗

1、龋齿、隐裂、冠折、畸形中央尖、过度磨耗、牙周病逆行性感染、意外穿髓等原因引起的牙髓炎及牙髓坏死不能保留活髓的情况。

2、牙髓炎继续发展、干尸塑化治疗失败、牙周炎逆行感染等引起的根尖病变。

3、物理的化学的原因引起的牙髓的根尖的感染，如：充填后垫底不佳温度引起的牙髓刺激、不同金属的电流刺激、牙髓治疗过程中药物引起的根尖炎。

4、不明原因引起的牙髓的退行性改变，如根管内吸收、髓石引起牙髓的病理变化。

二、根管治疗的流程

1、术前拍片

根管治疗术前拍X线片，帮助诊断、了解髓室的位置和根管数目及形态。

2、根管预备

开髓，有效清除根管壁上病变坏死的牙髓组织，测量根管长度。

3、根管冲洗

根管治疗中反复进行的操作，目的在于清除根管内的细小碎片和切削掉的硬组织细小碎末等感染源。

根管消毒

用医用棉棒蘸少许药液置于根管内，使根管内达到无菌状态，洞口用暂封材料密封。

5、根管充填

用根管充填剂加用牙胶尖充填整个根管系统，堵塞主根管和侧副根管出口，使根管系统能严密封闭。

6、牙冠修复

拍X线片看下根管是否充填完好，根据是否需要进行牙齿修复，带上牙冠，保护患牙。

根管治疗能得到怎样的效果

1、减轻疼痛 龋齿、牙周疾病会导致牙周发炎，根管治疗把细菌微生物都清除干净，减轻患者疼痛。

2、保护牙髓 在牙髓炎没有伤及牙髓状态下，做根管治疗可以有效保证牙髓的完整。

3、避免拔牙 根管治疗有效保留了牙髓和牙根尖，不需要拔除牙齿。

维恩口腔提醒您：保护牙齿，要养成良好的口腔卫生习惯，采用正确的刷牙方法，坚持早晚刷牙，饭后刷牙漱口，多种牙膏交替使用，正确选择并定期更换牙刷；同时也可以使用牙线剔除牙缝里刷不到的食物残渣，清除牙缝的污垢；发现牙齿出现问题，要及时去正规医院进行早期咨询并尽早治疗，防止牙齿问题耽误黄金治疗时间而更加严重；另外还要进行牙齿定期检查，早发现，早治疗，防止牙齿问题恶化。