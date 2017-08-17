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口腔疾病会引发糖尿病

2017-08-17
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核心提示：预防糖尿病，不仅平时要注意饮食清淡，控制淀粉等摄入量，戒烟忌酒，睡眠作息规律，坚持体育锻炼，保持每天心情愉悦，切忌大喜大怒，伤神伤身，最重要的是要保持口腔健康。

　　近日有资料显示，口腔中的有害菌可以引发糖尿病，口腔中的有害细胞因子会破坏胰岛腺，从而导致胰岛素分泌不足，进而容易引发Ⅱ型糖尿病。在人体内分泌系统中，糖尿病与口腔的关系最为密切。有资料显示，非胰岛素依赖性糖尿病患者患牙周病的可能性比正常人高3倍，糖尿病患者全口无牙的可能性比正常人高出15倍。因此，朋友们要控制血糖，要先把口腔健康管理起来。

　　保持口腔健康对控制血糖有重要意义，由于糖尿病患者血糖较平常人偏高，其唾液中的葡萄糖浓度也相应偏高，唾液的分泌量就会减少，这样就会造成口腔清洁效果下降，更利于口腔内的有害菌繁殖，进而引发牙周炎、龋齿、牙槽骨骨质疏松、牙齿松动脱落、口腔粘膜病变等一系列牙齿并发症。

　　预防糖尿病，不仅平时要注意饮食清淡，控制淀粉等摄入量，戒烟忌酒，睡眠作息规律，坚持体育锻炼，保持每天心情愉悦，切忌大喜大怒，伤神伤身，最重要的是要保持口腔健康。

　　要保证每天早晚两次刷牙，保证食后漱口，有条件午饭后也可以刷一次牙，每次刷牙至少三分钟，保证每个牙齿的每个面都要刷到，前牙外面上下刷，刷牙动作要轻、慢，动作不要太大，以免损伤牙龈。

　　在使用的牙刷上也要选择细毛软牙刷，硬牙刷会逐渐损伤牙釉质和牙龈，一些刷毛面为波浪形的牙刷，对牙根面和牙邻间面的清洁有帮助。，刷牙时也要刷刷舌苔面，保证刷牙效果更好。

　　在选择牙膏时也要特别注意，容易牙龈痛，牙龈出血，口臭等情况的可以选择中草药牙膏；牙齿有色素沉斑、污渍等现象的要选择美白牙膏；牙齿暗淡有缺损的要选择含氟牙膏；食用冰水、酸饮有刺痛的要选择抗过敏牙膏，不要长时间食用同一种牙膏。

　　另外，还可以做一些口腔保健操，每天早上起床漱口后，空叩牙齿20次，以改善咀嚼肌的咬合力，刺激牙根及牙槽骨，增加其骨密度然后再漱口。还可以配合牙龈按摩：用干净的拇指、食指轻轻按摩牙龈内外两侧20次，然后再次漱口。

　　最后，还要建议朋友们要定期检查与洁牙，在平时的牙齿护理中，我们总是不能把牙齿清理的干干净净的，总是会残留一些软垢、色素沉斑等，这时候就需要到医院进行一次牙齿清洁，预防口腔不洁，引起各种炎症。

　　维恩口腔，专注口腔健康十余年，为了您的口腔健康，快来维恩吧，维恩会给您最专业的建议！

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