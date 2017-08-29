核心提示：近期听朋友埋怨自己牙齿发黄，用了美白牙膏好久也没见有什么功效，我建议她去医院洗牙，她拒绝了，说洗牙会伤害牙齿。小编这才意识到很多人都会排斥去医院洗牙，怕洗牙会伤害牙齿。今天，小编要为“洗牙”讨一个公道，其实，洗牙并不会伤害到牙齿，洗牙是有助于牙齿、口腔健康的。

近期听朋友埋怨自己牙齿发黄，用了美白牙膏好久也没见有什么功效，我建议她去医院洗牙，她拒绝了，说洗牙会伤害牙齿。小编这才意识到很多人都会排斥去医院洗牙，怕洗牙会伤害牙齿。今天，小编要为“洗牙”讨一个公道，其实，洗牙并不会伤害到牙齿，洗牙是有助于牙齿、口腔健康的。

虽然现在很多人认识到洗牙的好处多多，但还是有很多人有顾虑，认为洗牙对牙又损伤，还有人认为洗牙后牙垢更容易堆积了，其实这是因为超声洗牙后会在牙面上留下浅的划痕，如果不抛光的话牙齿表面会凹凸不平，更容易积聚牙垢，所以洗牙后一定要用抛光膏进行抛光，很多不规范的诊所或医院会为了节省开支不给患者做抛光。

其实，洗牙就是让专业牙医使用专业的器械帮组你刷牙，这种方式可以清除牙齿表面着色，帮助牙齿恢复正常光泽，去除刷牙等其他家庭口腔保健措施不能去除的牙菌斑、牙结石，维持牙周组织健康，预防牙周病发生或复发。很多人觉得洗牙后出现了牙缝增大、牙齿易敏感，实际这些是彻底清除牙齿表面和牙间隙内长期堆积物后的正常反应，平时注意口腔维护在短期内会逐渐恢复，并不是洗牙治疗导致的。

正规洗牙对牙齿和牙周组织不会造成任何损伤。定期到专业口腔医疗机构对口腔进行清洁和护理，以清除牙石、牙垢，是保证牙龈健康的有效途径。但需要提醒的是，刚刚作完洗牙治疗的患者，敏感症状相当明显，这时应该注意避免在近期使用过冷、过酸等刺激性强的食物，以免加重症状，延误恢复过程。

定期洗牙有益口腔健康，但并非所有的人都适合洗牙，带有传染性疾病和血液病的人群不适合洗牙。对于牙周健康的人群来说，洗牙次数能做到每年定期洗牙一到两次就好。而一些特殊人群比如牙周病患者需要三个月洗一次牙。常规的洗牙包括消毒、洁治、喷砂、抛光4个步骤。洗牙能使牙齿更健康，但科学的护理才能使洗牙效果更稳固。所以，定期到专业口腔医疗机构对口腔进行清洁和护理，以清除牙石牙垢，是保证牙龈健康的有效途径。

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