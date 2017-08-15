核心提示：虽然现在有不少的人为了彰显个性，会选择剃成光头，但并不是所有人都能接受这个发型，也并不是所有的人都能HOLD住这个发型，但是现在很多人头发稀疏的快秃顶了，剃光了又舍不得，不剃几缕头发随风飘逸又很尴尬。好在头发加密技术出现了，那么头发稀疏怎样能变得密？

虽然现在有不少的人为了彰显个性，会选择剃成光头，但并不是所有人都能接受这个发型，也并不是所有的人都能HOLD住这个发型，但是现在很多人头发稀疏的快秃顶了，剃光了又舍不得，不剃几缕头发随风飘逸又很尴尬。好在头发加密技术出现了，那么头发稀疏怎样能变得密？

事实上，头发加密手术可以很轻松解决头发稀疏问题。毛发移植手术当然是好的头发加密方法。通过移植我们后枕部健康的毛发，让毛囊资源再次合理的分配。

毛发移植术的原理即采用自体毛发移植术的原理，植发医师通过显微外科手术方法，取出患者后枕部的一部分正常结构的健康毛囊组织，在专用显微镜下按照自然的头发生长方向艺术化地移植于患者秃顶、脱发的部位。毛囊存活后便会生长出健康的新发，而且所长出的新发保持原有头发的一切生物学特性，不会再次脱落或坏死。

不可否认的是，脱发带给我们的影响是非常大的，而且有的人脱发严重的时候还会裸露出头皮，这对个人的形象所造成的影响实在是太大了，所以大家都想通过头发加密技术来挽回自己的形象，那么碧莲盛做头发加密效果怎么样？

头发加密手术是应用显微外科手术技术来分散性的从后枕部取出一部分健康的毛囊组织，然后经过仔细分离和培养之后按照患者自然的头发生长方向来进行艺术化的移植，到患者头发稀少或者是秃顶的部位。等到毛囊存活之后就会长出健康的新发，而且长出的新发也会保持原有头发的一切生物特性，不会再次脱落或坏死。长出的新发可以正常地吹发、烫发及染发，恢复了患者脱发前的面貌。

头发种植手术是解决缺头发、头发少、脱发的好方法，这种方法见效快、效果好，瞬间就能让发友们拥有一头乌黑秀发。头发种植治疗掉头发为持久性植发，是存活于自体皮肤上的自有毛发，不会脱落，和原来供毛部位的毛发性质、生长规律完全一致，跟自身的头发一样，效果自然。

植发效果取决于医院和操作医生的技术以及患者具体状况等等因素。种植头发属于高精密的头皮外科手术，对医院的硬件水平、医生的资质和经验都是一个考验，加上每个患者的自身情况各有不同，因此植发的成功几率也会有所不同。但总的来说，选择技术设备先进的医院和优秀的医生，已是事倍功半，成功率接近100%。

头发稀疏怎样能变得密？碧莲盛自创办以来，已在各大城市开了分院，大家再也不用千里迢迢的赶路来治疗头发了，分院所具备的技术医师团队环境等各方面都和总院一样，至今我们已经治疗了无数的发友毛发问题，所以做头发加密技术更不在话下，大家可以放心治疗。