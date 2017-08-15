核心提示：根据数据统计，由于现在生活压力增大，环境污染和饮食卫生等问题，我国中青年男性脱发的发病率较20年前增长了10倍以上，目前，我国有上亿发友倍受脱发困扰。更有甚者脱发十年以上，一直找不到治疗脱发的方法，给身心造成巨大压力。特别是对于很多90后的年轻人来说，脱发更是深深影响到个人的事业和婚恋。那么深圳植发医院哪家好？

根据数据统计，由于现在生活压力增大，环境污染和饮食卫生等问题，我国中青年男性脱发的发病率较20年前增长了10倍以上，目前，我国有上亿发友倍受脱发困扰。更有甚者脱发十年以上，一直找不到治疗脱发的方法，给身心造成巨大压力。特别是对于很多90后的年轻人来说，脱发更是深深影响到个人的事业和婚恋。那么深圳植发医院哪家好？

导致脱发的原因有很多，油脂分泌过多、激素刺激、染发剂过敏、劳累等都可导致脱发。特别是油脂性脱发占目前社会中的绝大多数。这种脱发是由于头发毛囊萎缩坏死，是持久性脱发，所以才会出现各种头发稀疏或秃顶，而解决这些脱发的方法就是采取头发移植手术进行治疗才有效果。头发移植手术就是利用显微外科技术，将患者后枕部健康的毛囊取出一部分，经过仔细的分离培养之后，将处理好的毛囊艺术化的种植到脱发的部位，等到毛囊成活后就会长出新的头发。新长出来的头发会保持原有毛发的所有特性。因此，只要您后枕部具有足够的毛囊单位，不管您是脱发几年还是十几年都可以做植发手术，且术后的效果一样非常自然。

植发手术后，植发效果在术后的一年内是不断变化的，不同时期有不同的效果。术后当天就看到种上的新头发，密密麻麻的，立马给人一种精神焕发的形象;术后20天左右，新头发会出现脱落，这是正常的脱落，大家不必担心;术后3个月新头发重新长出来就持久不掉了;术后6个月就有初步植发效果了;术后一年左右就能看到一头完美的秀发。

即使国内头发移植的水平在不断提升，但是整个手术还是由人工来操作，想要保证头发移植的效果除了选对做头发移植手术的医生，同时也要选择好头发移植的技术，目前国内好的头发移植技术就是碧莲盛的sht无痕植发技术，该技术使用的植发器械更加精密，植发口径更小，术后不会留下任何的疤痕和后遗症。并且sht技术更加贴合亚洲人的毛发特征，更加注重对于植发细节的修饰，所以术后的植发效果更加真实自然。

sht技术是碧莲盛的专有技术，碧莲盛至今经连续多年代表中国参加世界植发大会，是中国可以做头发移植手术的医院中，拥有世界植发大会会员多的医院，组成了一支技术精湛、经验特别丰富、医德高尚的名医团队，在行业内享有极高的声誉，他们多年来为无数脱发患者成功实施无痕头发移植手术，是所有脱发患者值得信赖的专家团队。

深圳植发医院哪家好？我们知道植发这种手术方法按照发展水平来讲，北京是高的，因此要想找到中国好的植发医院，那一定在北京。很多人可能听过，中国植发看北京，北京植发到碧莲盛这句流行语。碧莲盛植发医院，是一家专业从事脱发研究和治疗的特色专科医院，经过多年的磨练与发展，已建设成为一所技术先进、设备精良、人才济济、服务竭诚，集医疗、教学、科研为一体的现代化医院。医院环境优美、交通便利、深受广大患者的支持与信赖。